Les débits d’eau exceptionnellement bas en Alberta pourraient perturber les poissons

Le mois de juin est généralement marqué dans la province par de fortes précipitations, ce qui n'a pas été le cas cette année. Les accumulations de neige ont également disparu, environ un mois plus tôt que lors d'une année normale, selon Paul Christensen, biologiste principal des pêches au ministère de l’Environnement et des Aires protégées de l’Alberta.

Paul Christensen, biologiste principal des pêches au ministère de l’Environnement et des Aires protégées de l’Alberta. Photo : Radio-Canada

Cela a eu des répercussions sur le cycle naturel des eaux de ruissellement auquel les poissons et les insectes sont adaptés. La faiblesse du ruissellement n'est pas toujours un problème, dit Paul Christensen, mais cette année semble être une année exceptionnellement basse .

Lorne Fitch, biologiste des pêches et ancien professeur adjoint à l'Université de Calgary, soutient que la combinaison de ce ruissellement beaucoup plus faible et un niveau faible des eaux souterraines peut avoir des répercussions sur la santé des poissons, que ce soit en été, en automne ou en hiver.

Comme le changement climatique modifie ce qui était normal, nous constatons une augmentation des températures de l'eau en été, ce qui peut conduire à des températures qui dépassent le niveau de tolérance des truites, et bien sûr la mortalité se produit lorsque ces températures sont dépassées , affirme-t-il.

De même, les truites qui se reproduisent à l'automne et qui utilisent des débits printaniers plus élevés pour se déplacer dans les affluents de frai pourraient rencontrer un problème.

Cela pourrait modifier leurs périodes de frai, dit Lorne Fitch. La question serait de savoir si les œufs pondus dans les graviers ont le temps de mûrir et d'éclore, et si les petites truites peuvent sortir à temps pour accumuler suffisamment de réserves pour passer l'hiver.

Lorne Fitch, biologiste des pêches Photo : Fournie par Lorne Fitch

Il est important de reconnaître que les truites et leur survie sont inextricablement liées aux conditions du bassin hydrographique, dit le biologiste des pêches. Selon lui, il faut envisager, comme solution urgente, de restaurer les bassins versants pour améliorer leur capacité d'absorption. Cela permettrait que l'humidité provenant des chutes de neige ou de pluie ait une chance de s'attarder dans les eaux d'amont et de fondre lentement tout au long de l'année.

Nous avons perdu certaines des qualités d'absorption du bassin versant à cause de l'exploitation forestière à blanc, du trop grand nombre de routes et de sentiers, du trop grand nombre de campings aléatoires, du trop grand nombre de véhicules tout-terrain, de l'exploitation minière et d'autres perturbations liées à l'utilisation des terres , explique Lorne Fitch.

Préoccupation majeure pour les municipalités

Selon le maire de High River, Craig Snodgrass, un certain nombre de municipalités dont Okotoks, Diamond Valley et Longview ont tenu une réunion, il y a deux semaines, sur les débits d’eau anormalement faibles.

Il faut espérer que les pluies se poursuivent, que les cours d'eau restent remplis d'eau et que les restrictions ne soient pas trop sévères. Mais je peux vous garantir qu'au train où vont les choses, il y aura des restrictions importantes plus tard , déclare Craig Snodgrass.

Les années précédentes, des restrictions de pêche ont été mises en place et certains tronçons de rivière ont été complètement fermés. L'année dernière, la province a également mis en place des restrictions partielles de pêche à la ligne, en fonction de l'heure de la journée.

Pour l'instant, la province rappelle aux pêcheurs à la ligne qu'ils doivent manipuler les poissons avec le plus grand soin, précise le biologiste principal des pêches au ministère de l’Environnement et des Aires protégées de l’Alberta, Paul Christensen.

Ne sortez pas le poisson de l'eau. Lorsque vous voulez poser pour la capture d'un trophée, gardez le poisson dans l'eau pour le décrocher. Donnez-lui plus de temps pour se rétablir , dit-il.

Avec les informations de Joel Dryden