Baleines noires : nouvelle fermeture de zones de pêche au large de la Péninsule acadienne

De nouvelles fermetures de secteurs de pêche dans la zone 23 ont été annoncées jeudi par Pêches et Océans, dans les secteurs de Miscou, Neguac et Pointe-Sapin, en raison de la présence de baleines noires.

Les pêcheurs qui ont des casiers dans les secteurs où les baleines ont été observées, vont devoir les retirer pour protéger les cétacés. Les homardiers vont rapprocher leurs casiers de la côte, ce qui complique les choses.

Ça crée toute sorte de problèmes pour ces pêcheurs là qui doivent ce mouvement de trappes-là. Ça condense aussi les pêcheurs. Ça les force à pêcher l'un par dessus l'autre. Ça rend la saison encore plus compliqué , explique Martin Mallet, le directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Selon lui, entre 250 et 300 pêcheurs pourraient être touchés directement ou indirectement par ces fermetures de zones.

Les baleines noires sont détectées dans le golfe du Saint-Laurent à l’aide de relevés aériens visuels, mais aussi grâce à divers hydrophones qui captent leurs chants sous-marins. Photo : Pêches et Océans Canada

La bonne nouvelle, c'est que plusieurs pêcheurs ont déjà commencé à se rapprocher des côtes pour capturer des homards.

Le homard a tendance à se rapprocher des côtes quand la température de l'eau se réchauffe , fait remarquer le directeur général de l' UPM . Normalement, cette période de rapprochement de la côte c'est au mois de juin que ça se passe. Donc, pour plusieurs pêcheurs, la fermeture qu'on va avoir dans les prochains jours c'est moins drastique que ça aurait été il y a quelques semaines parce que la plupart de ces pêcheurs-là ont déjà rapproché leurs équipements de pêche.

La durée des fermetures

La saison a été mouvementée. Dans certains secteurs, la pêche a commencé en retard à cause de la météo. Et il y a eu de nombreuses fermetures à cause des baleines.

À l'Union des pêcheurs des Maritimes, on se demande s'il n'y aurait pas des moyens de modifier les règles en place pour limiter les conséquences des fermetures sur les pêcheurs, tout en continuant à protéger les baleines.

Le directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), Martin Mallet, pense qu'il y aurait moyen de mieux accommoder les pêcheurs tout en protégeant les baleines. Photo : CBC / Robert Short

Il y a plusieurs idées sur la table , dit Martin Mallet. Il y a peut-être l'idée de réduire la durée de la fermeture. Lorsqu'on observe une baleine, normalement elle est en transit, elle est en mouvement. Elle ne va pas nécessairement rester dans cette zone de pêche pendant plus que 24 ou 48 heures. Est-ce que c'est nécessaire de fermer cette zone pendant deux semaines? , s'interroge le directeur général qui se demande si une fermeture d'une semaine seulement ne serait pas suffisante.

Des députés fédéraux, membres du Comité permanent des pêches et des océans, réclamaient également un allégement des restrictions à la pêche dans un rapport publié à la mi-avril.

En attendant un changement sur le dossier, l'Union des pêcheurs des maritimes demande au MPO une extension de quatre jours dans certains secteurs pour compenser les jours perdus à cause de la météo et de la présence de baleines.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue