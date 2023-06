De nouvelles actions pour encadrer l’itinérance à Val-d’Or

Ce comité regroupe notamment la Ville de Val-d’Or, la Piaule, le Centre d’amitié autochtone, la SQ et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). Il vise à mieux diriger les personnes en situation d’itinérance vers les services, réduire les tensions sociales et augmenter le sentiment de sécurité de la population au centre-ville.

Parmi les projets mis de l’avant, la roulotte Petapan est de retour pour une deuxième saison, avec un calendrier d’une quinzaine d’activités ciblées auprès de gens de la rue, offertes par différents partenaires. La roulotte va sillonner les rues, prendre part à des activités et, à des moments fixes, s’installer dans des parcs pour offrir des services comme de l’aide psychosociale, des bouteilles d’eau, des soins de plaies ou encore du dépistage.

C’est la première fois qu’on a un projet aussi pertinent culturellement pour les gens des Premières Nations, explique Marie-Pierre Laliberté Fleury, chef de service en dépendance et itinérance pour le CISSS-AT dans la Vallée-de-l’Or. Notre objectif principal est de rejoindre des gens qui ne sont pas déjà rejoints par les autres services.

Programme alternatif

La Piaule de Val-d’Or lance pour sa part un programme de travail alternatif pour la clientèle itinérante. Des équipes seront formées pour réaliser différents travaux rémunérés, notamment du nettoyage dans les parcs.

Ce sont des gens qui sont loin du marché du travail et on sait que c’est un projet qui peut les valoriser, les faire se sentir mieux et créer des liens avec les intervenants, tout en réduisant les méfaits. précise Isabelle Boucher, directrice de La Piaule. Ça existe à Montréal et ça fonctionne très bien. La population va les voir travailler et peut-être les voir d'un autre œil et saluer les efforts qu’ils font.

La Ville de Val-d’Or promet de poursuivre ses efforts de sensibilisation et d’information, en plus de miser sur sa stratégie Les avenues de la 3e pour animer le centre-ville. On projette aussi de créer une brigade citoyenne formée de bénévoles qui pourront appuyer le travail des organismes.

On veut que les gens aient un rôle à jouer, plutôt que de juste subir les impacts de l’itinérance, souligne Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec le milieu à la Ville de Val-d’Or. C’est une belle façon de mieux comprendre l’itinérance et de devenir ambassadeur des différentes mesures mises en place.

Des résultats attendus

Le Comité stratégique en itinérance assure que ses actions pourront donner des résultats.

Ça pourra se mesurer de différentes façons, ajoute Paul-Antoine Martel. On parle de l’augmentation du sentiment de sécurité, de la réduction du nombre d’incidents fâcheux, de la fréquentation du centre-ville ou encore des commentaires qu’on va recevoir. Ça passe aussi par la quantité de liens qu’on peut nouer avec des gens de la rue. C’est à partir de là qu’on peut les accompagner vers les services dont ils ont besoin, pour les sortir de leur mode de vie toxique, tant pour eux que pour le reste de la communauté.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, réitère pour sa part que les efforts déployés par les intervenants de Val-d’Or devront être appuyés davantage par le gouvernement du Québec.