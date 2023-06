D’entrée de jeu, la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray, a dénoncé l’incapacité de la mairesse à gouverner, additionnée à son inexpérience. Ce qui, à son avis, aurait une mauvaise influence sur les élus.

Mme Murray a affirmé que le manque de leadership et de vision de la première magistrate freine la mise en action de plusieurs dossiers prioritaires .

« Au-delà des désaccords qui sont normaux, on sent régulièrement de l’improvisation, un manque de préparation et de sensibilité pour des dossiers importants. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes

Les élus du parti d'Action Gatineau. Photo : Radio-Canada / Camille Boutin

Le parti politique accuse, entre autres, la mairesse d’avoir nui au projet de tramway en envoyant des messages contradictoires . La conseillère municipale croit que Mme Bélisle aurait plutôt dû agir à titre d’ambassadrice pour ce projet de transport. Il faut rectifier le tir rapidement , a-t-elle lancé.

Tout au long de l’année, les relations tendues entre la mairesse et divers partenaires ont souvent fait les manchettes, souligne-t-on. Même en cas de désaccord, il est crucial de faire preuve de diplomatie lorsqu’on fait office de porte-parole officiel d’une ville , a commenté Mme Murray.

Action Gatineau estime que les relations avec divers partenaires ont été fragilisées, dont la Commission de la Capitale nationale, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, et, plus récemment, la Société de transport de l'Outaouais.

« Le caractère parfois virulent de certaines interventions de la mairesse n'aide pas à bâtir des relations positives. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes

Le parti politique dresse un bilan positif

Par contre, les élus d'Action Gatineau estiment qu'ils ont livré la marchandise dans la dernière année.

Ils mettent de l'avant certaines réalisations qui découleraient de leurs actions. Par exemple : le fait que le parti ait demandé au conseil municipal de confier le mandat à la vérificatrice générale de la ville, pour qu'elle étudie la situation au sein d'Unigym Gatineau, à la suite d'allégations de comportements inappropriés contre Dave Fallon, l'entraineur-chef du club.

Ensuite, les élus se félicitent pour le dossier du nouveau quartier général du Service de police de Gatineau (SPVG).

Après que le vote eut été reporté à deux reprises quant au choix d'emplacement du futur quartier général du SPVG, Action Gatineau se dit satisfait de voir que les citoyens seront finalement consultés.

Alors qu’il semblait crucial d’avoir une décision à l’automne dernier, on aura pris au minimum un an de retard , a toutefois dénoncé Caroline Murray. Si on avait débuté dès le départ avec une consultation, on n’en serait pas là.

À quand un nouveau chef à Action Gatineau?

Pourtant, cela fait 18 mois qu'Action Gatineau n'a toujours pas de chef officiel.

C'est le conseiller municipal Steve Moran qui assure cette fonction par intérim depuis janvier 2022. Il avait été nommé pour remplacer Maude Marquis-Bissonnette, à la suite de sa défaite aux élections de l'automne 2021.

Cette nomination devait être temporaire et ainsi permettre au parti d'organiser une course à la chefferie. Lors de son caucus jeudi, les élus n'ont pas été en mesure de fournir un échéancier clair.

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright et chef par intérim d’Action Gatineau, Steve Moran, entouré des autres élues du parti politique municipal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Action Gatineau a assuré que la course aurait lieu éventuellement et que le comité de direction du parti travaille en ce sens.

Il va y avoir un chef à l’élection [de 2025], ça, c’est sûr , a confirmé Tiffany-Lee Norris Parent, élue dans le district de Touraine. Les choses suivent leur cours présentement.

En entrevue au micro de l'émission de Radio-Canada : Sur le vif, jeudi après midi, la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray a indiqué qu'elle ne comptait pas se présenter puisqu'elle est satisfaite avec son rôle actuel.

À l'automne, Action Gatineau souhaite se concentrer sur les dossiers des infrastructures sportives, de la crise du logement et de l'itinérance, du tramway, du plan climat et de l'état des routes.

Il reste deux ans au présent mandat. Le parti demande à Mme Bélisle de partager clairement sa vision et ses priorités afin que tous les élus puissent travailler en ce sens.