Ottawa et Washington renforceront leur collaboration face aux incendies

Les gouvernements du Canada et des États-Unis veulent collaborer davantage pour être plus efficaces dans leur lutte contre les feux de forêt survenant dans l'un ou l'autre des deux pays. Ottawa et Washington ont ainsi annoncé, jeudi, la signature d'un accord en ce sens.

Dans le cadre d'une conférence de presse tenue à Ottawa, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a rappelé que voilà des décennies que le Canada et les États-Unis ont déployé des pompiers chez l'un ou chez l'autre lorsque le besoin s'en fait sentir.

Selon lui, le nouvel accord viendra accroître l'efficacité de cette aide en cas de sinistre, notamment en favorisant l'échange de ressources, en mettant en place un cadre facilitant l'aide mutuelle, ainsi qu'en renforçant la coopération entre les deux voisins alliés.

De son côté, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, a rappelé que les feux de forêt ne respectent pas les frontières ; idem pour la fumée et la pollution atmosphérique provoquées par les flammes.

À preuve, ces journées où un épais nuage de fumée âcre et ocre, provenant notamment des feux qui font rage dans le nord du Québec, a transformé New York et une bonne partie de la Nouvelle-Angleterre en un paysage digne d'un film de science-fiction post-apocalyptique.

Pour M. Cohen, le nouvel accord vient codifier la façon dont nous travaillions déjà ensemble .

Une aide importante

Depuis le début de la saison des feux de forêt en territoire canadien, les États-Unis ont déployé plus de 1500 pompiers et autres membres d'équipes d'intervention d'urgence, a indiqué l'ambassadeur. De grandes quantités d'équipements ont aussi été fournies, notamment des avions, a-t-il ajouté.

Nous serons toujours là pour vous; nous nous entendons pour que nous soyons toujours là l'un pour l'autre , a déclaré M. Cohen.

Quant au ministre Bill Blair, responsable de la Protection civile, celui-ci a rappelé que les feux augmentent en fréquence et en intensité, et qu'il faut donc consacrer davantage de moyens, à tous les paliers, pour non seulement mieux lutter contre les flammes, mais aussi prévenir de futurs incendies.

Quelque 6 millions d'hectares de forêt ont déjà brûlé au Canada, et la saison des feux n'en est qu'à ses débuts, a rappelé le ministre.

Nous avons certainement recensé le plus grand nombre de feux [en un an] depuis le début du 21e siècle , a ajouté M. Blair.

Le ministre Wilkinson, lui, a rappelé que ce type de saison des feux devrait devenir monnaie courante au cours des prochaines années, en raison des transformations climatiques.