Repêchage LNH : où aboutira Jordan Tourigny

Plus d’une vingtaine d’amis et de membres de la famille feront le voyage à Nashville pour célébrer cet accomplissement… et pourquoi pas s’offrir au passage quelques pas de danse country.

Plusieurs avaient l’intention de voyager et de se rendre un jour à Nashville. Maintenant, ce sera une pierre deux coups , dit sa mère Valérie Desrochers.

Jordan Tourigny sait que quelques formations sont intéressées à ses services, mais se défend bien d'émettre une supposition sur celles qui sont les plus susceptibles de lui offrir son maillot.

J’ai discuté avec 25 équipes. Huit ont souhaité me revoir lors de la séance des ‘’combines''. Elles avaient donc probablement un intérêt plus marqué , dit Tourigny.

Le NHL combine est un événement annuel au cours duquel les équipes de la LNH peuvent tenir des rencontres individuelles avec les athlètes et mesurer leur condition physique grâce à différents exercices. Seuls les meilleurs espoirs sont invités à y participer. Cette année, 106 joueurs y participaient dont seulement sept de la LHJMQ . L’exercice est parfois éprouvant.

C’est flatteur d’être là… et c’est toute une expérience. Tu passes en entrevue dans une suite d’hôtel devant 8 et parfois même 15 personnes d’une équipe. Ils te posent des questions et t’analysent , raconte Tourigny qui comme bien des espoirs de la LNH a trouvé que la bande a Kent Hughes (Canadiens de Montréal) avait posé les questions les plus difficiles.

Difficile de savoir qui va réclamer les services de Tourigny qui n’a pas dévoilé la liste des équipes qui l’ont rencontré à plusieurs reprises. On sait toutefois que les Stars de Dallas (Mavrik Bourque), les Oilers d’Edmonton (Xavier Bourgault), les Sabres de Buffalo (Olivier Nadeau), les Capitals de Washington (Martin Has) et les Kings de Los Angeles (Angus Booth, son partenaire de jeu) ont eu l’occasion de l’épier à plusieurs reprises sur la glace du Centre Gervais Auto ces dernières années en assistant aux matchs de leurs protégés.

Avec certaines équipes, les discussions ont été plus fluides. Certaines posaient plus de questions sur la vie personnelle en dehors de la glace. On verra bien. Peu importe où, devenir un joueur de la ligue nationale serait juste vraiment incroyable.

Deux années bien remplies

En enfilant le maillot d’une équipe de la plus prestigieuse ligue de hockey au monde, Tourigny pourra cocher une case de plus à sa liste de rêves. Si vous souhaitez lui offrir un cadeau, pensez à une nouvelle plume. La sienne manquera bientôt d’encre après tous les accomplissements réalisés ces trois dernières années.

Percer l’alignement d’une équipe de la LHJMQ à 16 ans est en soi un bel accomplissement. Souvent, ces recrues sont placées dans un rôle de soutien et voient leurs responsabilités augmenter graduellement. Cette année-là, les Cataractes formaient l’une des meilleures équipes au Canada et c’est à Tourigny que l’entraîneur a confié les rênes du jeu de puissance.

Il a aidé son équipe à soulever la première Coupe du Président de son histoire (devenu le trophée Gilles-Courteau), puis a trouvé le fond du filet lors du prestigieux tournoi de la Coupe Memorial. Moins d’un mois plus tard, il aidait le Canada à remporter la médaille d’or à la Coupe Hlinka-Gretzky. Il va sans dire qu’il s’agissait d’une consécration pour celui dont la chambre est encore à ce jour décorée aux couleurs de l’équipe nationale de hockey.

Représenter le Canada avait l’effet d’ un rêve éveillé pour Jordan Tourigny des Cataractes de Shawinigan. Photo : Gracieuseté de Jordan Tourigny

Passage à vide

Ces moments inoubliables étaient toutefois accompagnés d’un côté sombre. Tourigny n’aura eu que quelques semaines de repos avant la reprise du camp d’entraînement des Cataractes qui donnait le coup d’envoi à la nouvelle saison.