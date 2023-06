L’avenir des lots appartenant à la Société en commandite Rabaska s’est invité jeudi en toile de fond d’une conférence de presse visant à faire le point sur les travaux de la future ZEM .

À l’heure où les acteurs politiques et économiques de la grande région de Québec disent miser sur la collaboration et la concertation pour resserrer les liens entre les deux rives, le projet de la Ville de Lévis d’exproprier des terrains promis à l’Administration portuaire de Québec peut résonner comme une note discordante.

Pas un enjeu

Une interprétation que rejettent du revers de la main les partisans de la ZEM , à commencer par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, selon qui la controverse entourant les terrains du défunt projet de port méthanier Rabaska est un faux problème .

La Ville de Lévis souhaite exproprier la moitié des quelque 270 hectares de terrains situés à la frontière de la Municipalité de Beaumont, entre l'autoroute 20 et la route 132. Photo : Capture d'écran - Ville de Lévis

Il rappelle que sa Municipalité a amendé à deux reprises son schéma d’aménagement en vue d’inclure la création d’une zone industrialo-portuaire sur les terrains convoités, le tout avec l’aval du gouvernement du Québec.

L'enjeu que vous décrivez n'existe pas puisque notre schéma reconnaît le développement de la zone industrialo-portuaire comme un incontournable et on a la population de Lévis derrière nous , a lancé le maire à un journaliste.

« Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'avec nos partenaires, avec le Port de Québec, nous allons développer ce site-là en harmonie et en fonction des consensus du milieu. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

De son côté, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, affirme que malgré le dossier Rabaska, la communication entre les parties appelées à participer au développement de la ZEM n’a pas été brisée .

Frictions

On communique ensemble, on collabore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dossier spécifique, chemin faisant, qui va amener certaines frictions ou discussions, mais l'important, c'est d'être en mesure, ensemble, de [...] trouver des solutions par rapport à l'enjeu qui est nommé , a insisté le ministre.

« Ce n’est pas parce qu'il y a des difficultés que la collaboration ne peut pas fonctionner. » — Une citation de Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale

La conférence de presse de jeudi visant à faire le point sur l'état d'avancement de la ZEM portait notamment sur le dévoilement de cinq axes d’intervention jugés prioritaires par les gens d’affaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Les axes identifiés sont 1) la main-d’œuvre; 2) l’innovation et la productivité; 3) les chaînes d’approvisionnement; 4) le tourisme et la culture et 5) l’entrepreneuriat.

Terrains Rabaska Levis 22 09 Photo : Radio-Canada / Amelie Auger

Les enjeux prioritaires pour l’aménagement d’une zone économique ont été choisis à la suite de deux sondages menés auprès des gens d’affaires par les chambres de commerce de Québec et Lévis.

Des comités dirigés par des représentants des deux rives du Saint-Laurent vont travailler au cours des prochains mois à l’identification d’actions concrètes à mettre en place dans chacun des axes.

Saine distance

Jonatan Julien affirme qu'il est important de laisser aux acteurs économiques le soin d'identifier les actions qui permettront de resserrer les liens d'affaires entre les deux rives. Son gouvernement entend participer à la démarche, mais souhaite garder une saine distance .

On veut collaborer et on veut accompagner [...] mais il faut que ça émane de la communauté d'affaires, de la société civile [...] On n'est pas là pour caller des shots, il faut que ça vienne de la base, des gens qui, oui, le vivent au quotidien, qui ont ces préoccupations-là et qui nous amènent des pistes de solution qu'on va mettre ensemble en place. Donc, c'est l'objectif , a-t-il expliqué.

Les actions associées aux cinq axes d’intervention de la ZEM seront dévoilées au mois de décembre.

Avec la collaboration de Camille Carpentier