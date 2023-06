Canette

Le Pive Gris | Code SAQ 14736297 | 6,20 $ Photo : SAQ

Le vin en canette séduit de plus en plus d’adepte dans le monde. C’est vrai aussi au Québec. Le rosé Pive, produit par le groupe Advini dans le Sud de la France, a été l’un des premiers vins en canette à arriver sur les tablettes de la SAQ. Facile à transporter et incassable, ce format de 250 ml contient le même assemblage délicieux que dans la classique bouteille de verre. À base de grenache, de syrah et de merlot, le rosé sent bon les fruits rouges et la pêche. Il est vif et fruité en bouche. En plus d’être pratique, ce format est écologique.

Léger, léger

Les Équilibristes Zestos 2021 | Code SAQ : 15108170 | 26,00 $ Photo : SAQ

Des cépages méconnus, des bulles fines et seulement 10,5 % d’alcool, qui dit mieux ? C’est ce que contient cette bouteille de la Loire. Elle est élaborée par deux amis, un vigneron et un caviste, qui collaborent avec une dizaine de producteurs. Leur cuvée Zestos réunit le pineau d’Aunis, le grolleau noir et le grolleau gris. Le tout est produit au domaine des Deux moulins. L’attaque est tonique sur des notes de framboise et d’orange sanguine. C’est frais et léger.

Gros format

De Gras Reserva Cabernet-Sauvignon/Syrah | Code SAQ : 13883033 | 38,25 $ Photo : SAQ

Le vinier n’a pas toujours eu bonne réputation, mais il revient en force. Ce format de trois litres est très économique et compact, car il suffit d’enlever la boite de carton pour glisser le sac dans la glacière. Ce vin en boite est élaboré au Chili par le domaine Montgras. Il réunit deux variétés classiques, soit le cabernet-sauvignon et la syrah. Dense et mi-corsé, le vin est fruité et épicé. Ses quelques grammes de sucre ajoutent de la longueur et surtout, il garantit l’accord avec deux autres classiques du camping : les hamburgers et les hot-dogs.

Tout prêt!

Les Îles Sangria Cocktail au spiritueux | Code SAQ 15125957 | 21,80 $ Photo : SAQ

Vin rouge, jus d’orange, vodka et soda, les ingrédients d’une bonne sangria sont simples. La recette est toutefois moins simple à improviser quand on est sur la route. L’entreprise montréalaise Club Local a la solution : elle propose une sangria prête à servir. Ses parfums de fruits rouges et d’agrumes sont invitants. L’équilibre entre l’alcool et le sucre est trouvé. Il suffit d’y ajouter quelques glaçons et le tour est joué.