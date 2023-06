Un symbole national

Le Canada est fréquemment perçu à l’étranger à travers certains symboles : le castor et la feuille d’érable notamment.

S’ajoutent à ces derniers les quelques 30 000 membres d’une force policière, vêtus en rouge écarlate et dont plusieurs galopent fièrement sur le dos de chevaux noirs.

Cette force constabulaire, c’est la Gendarmerie royale du Canada (GRC), que beaucoup de Canadiens appellent tout simplement la police montée .

On le sait, on ne peut pratiquement pas dissocier les membres de la GRC de leurs chevaux.

Extrait d'émission qui présente les préparatifs et la tenue d'un Carrousel par l'équipe équestre de la GRC.

Dans ce reportage provenant du Magazine international des jeunes datant de 1961, on constate le grand soin qu’accorde l'équipe équestre de la GRC à ses bêtes.

Sans ces dernières, les agents de la GRC ne pourraient défiler devant la population ni offrir aux spectateurs ce qu’on appelle le Carrousel, durant lequel est réalisée une chorégraphie aux figures de style souvent complexes.

Mais comment obtient-on ces magnifiques destriers et comment les entraîne-t-on?

Reportage des animateurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier sur la sélection et l'entraînement des chevaux par l'équipe équestre de la GRC

Le 20 septembre 1999, les animateurs de l’émission Bête pas bêtes, Sylvie Lussier et Pierre Poirier, nous expliquent comment un poulain ou une pouliche devient une monture de la GRC.

Le reportage s’intéresse aussi à la préparation des cavaliers et des chevaux pour la préparation de spectacles équestres.

Les multiples visages de la GRC

« Écarlate, ce rouge qui fait l’étoffe des héros. Rouge canadien, c’est ici que se taille la fierté. » — Une citation de Julie Perrault, journaliste

Les autorités canadiennes ont déployé des efforts considérables pour obtenir un portrait idéalisé de la police montée .

Relayée à coup de productions cinématographiques d’Hollywood ou de campagnes de publicité, la réputation des membres de la GRC est souvent celle d’une force policière composée d'un personnel gentil, courageux et redresseur de droits.

La réalité est plus complexe.

Reportage de la journaliste Julie Perrault sur la gestion de l'image de la GRC durant son histoire

Comme le souligne ce reportage de la journaliste Julie Perreault présenté à l’émission Le Point le 27 août 1998, l’image de la GRC est souvent beaucoup plus controversée.

C’est notamment le cas au Québec.

Comme le rappelle le criminaliste Jean-Paul Brodeur, la GRC était fréquemment associée dans les milieux nationalistes et indépendantistes québécois, particulièrement depuis les événements de la crise d’Octobre 1970, à une police politique à la solde de l’État fédéral.

Par ailleurs, la GRC a souvent été critiquée au cours de son histoire pour son intolérance ou ses abus de pouvoir envers le mouvement ouvrier, les minorités sexuelles et raciales, ainsi que les Premières Nations.

Son attitude machiste envers les femmes a par ailleurs souvent été dénoncée.

Cependant, dans le reportage de Julie Perrault, Jean-Paul Brodeur précise que la GRC dispose d’un outil de relations publiques majeur.

Durant l'histoire des provinces de l’Ouest, les policiers de la GRC ont sauvé de multiples vies.

Cet héroïsme participe à la popularité du corps policier dans les prairies canadiennes.

Par ailleurs, la GRC est capable de jouer, tant au Canada anglais qu’au Québec, sur son aspect à la fois militaire et policier.

C’est ce double chapeau, croit Jean-Paul Brodeur, qui transforme l’institution en un symbole si puissant du Canada.

Une institution respectée et aimée

Reportage de la journaliste Élise Brunet sur l'ouverture au public des écuries de la GRC à Ottawa.

Le respect et l’amour que porte une portion importante de la population canadienne à la « police montée » se découvrent dans un reportage de la journaliste Élise Brunet au Téléjournal du 29 septembre 2005 animé par Céline Galipeau.

Transportons-nous aux écuries de la GRC à Ottawa qui ouvrent ses portes aux Canadiens.

Des dizaines de curieux sont venus voir comment on désamorce des bombes et comment on entraîne des chiens pisteurs.

Mais les grandes vedettes restent les chevaux qui ont toujours suscité beaucoup d’admiration du public.

Cette année-là, comme en 2004, la GRC a associé son activité à la collecte d’argent et de nourriture pour une banque alimentaire de la région d’Ottawa.