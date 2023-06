Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on ne compte qu’une seule mine de niobium. L’économie régionale bat surtout au rythme des industries de l’aluminium et de la forêt. Pourtant, en cinq ans, le nombre de titres miniers actifs est passé de 2863 à plus de 9270.

Parmi les minières intéressées, First Phosphate pense que son territoire de 1500 kilomètres carrés contient le phosphate le plus pur du monde, en raison de la présence d’une roche unique : l'anorthosite.

L’anorthosite ne se trouve qu'au Québec et c'est vraiment la roche de la plus haute pureté au monde entier, donc on a quelque chose de vraiment spécial à exploiter. Et c’est aussi la roche plus facile pour faire l’acide phosphorique purifié, qui est le précurseur pour faire les batteries , se targue le directeur général de First Phosphate, John Passalacqua.

Le directeur général de First Phosphate, John Passalacqua, soutient que le projet minier pourrait voir le jour d'ici quelques années. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Le phosphate est un minerai critique peu utilisé dans le monde automobile actuellement, mais il pourrait changer la donne dans l’accès aux véhicules électriques.

Le phosphate entre dans la fabrication d’une nouvelle forme de batterie lithium-ion : la batterie LFP, composée de lithium, de fer et de phosphate. Elle coûte moins cher à fabriquer et permettrait aux constructeurs d’offrir des véhicules électriques à moindre coût.

Ford et Tesla ont d’ailleurs déjà amorcé le virage vers cette nouvelle pièce. La croissance du marché des batteries LFP est évaluée à 50 milliards de dollars d’ici 2030.

On parle d’une croissance de 200 % par an du phosphate en Chine. Avec la batterie LFP , on limite l’utilisation d’autres métaux comme le nickel et le cobalt, dont les prix augmentent et dont l’exploitation se fait dans des conditions difficiles, au Congo notamment , explique le géologue Michel Jébrak.

Du rêve aux résultats

Il n’existe encore aucune mine de phosphate au Québec. La jeune entreprise First Phosphate n’est qu’au tout début d’un long processus vers l’ouverture éventuelle d’une mine, mais les ambitions de son directeur général Jean Passalacqua semblent sans limite.

« Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a l'opportunité de vraiment s'implanter dans la filiale de la batterie lithium fer phosphate. On verra le jour où le Saguenay–Lac-Saint-Jean sera renommé au niveau international comme la vallée de la batterie. Moi, je vois toute une autre Bécancour. » — Une citation de John Passalacqua, directeur général de First Phosphate

Le géologue, ancien sous-ministre associé aux mines et ex-PDG de l’Institut national des mines Robert Marquis a souvent entendu ce genre de discours très optimiste.

« Pour lever des fonds, il faut aussi vendre le rêve. Mais c'est du rêve encore, cette étape-là, c'est du rêve. » — Une citation de Robert Marquis, géologue à la retraite

À son avis, en ce qui concerne le phosphate, le principal créneau demeure les engrais. Le secteur de la batterie ne représente que de 10 à 15 % du marché. Il n’y a encore aucun producteur de phosphate entièrement dédié au secteur de la batterie dans le monde et il doute qu’un nouveau joueur comme First Phosphate soit capable de tirer son épingle du jeu si facilement.

Le géologue à la retraite Robert Marquis continue de suivre l'évolution de l'industrie minière à titre de professeur associé à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

C'est typiquement des explorateurs, c'est-à-dire des gens qui ont trouvé quelque chose, un indice, et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils se convainquent eux-mêmes qu'ils ont une mine et essaient de convaincre tout le monde autour d'eux qu'ils ont une mine pour lever des fonds nécessaires pour continuer à faire les travaux. Mais il n’y a pas un indice sur 100 qui fait une mine. Il n’y a pas un indice sur 1000 qui fait une mine , tempère le professeur associé à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Et pour les indices qui mènent finalement à l’ouverture d’une mine, il faut généralement compter presque 10 ans en raison des nombreuses étapes à franchir et des permis environnementaux à obtenir.

La clé du financement

La minière Arianne Phosphate en sait long sur les délais de développement. La compagnie a vu le jour en 1997 et, encore aujourd’hui, le projet de 1,5 milliard de dollars américains pour construire une mine à ciel ouvert, une usine de traitement, la mise à jour de chemin forestier et la construction d’un terminal maritime sur la rive nord du Saguenay se fait toujours attendre.

On est un projet qui a toutes ses autorisations, qui est prêt à construire, puis présentement, on est à la recherche de partenaires financiers ou de preneurs de produits , souligne le chef des opérations, Raphaël Gaudreault.

Le chef des opérations chez Arianne Phosphate, Raphaël Gaudreault, est en recherche active de partenaires financiers. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

On a des discussions avec les gros joueurs de l'industrie de la batterie. Ça ne change pas que l'industrie du fertilisant est toujours intéressante pour nous, mais effectivement, il y a beaucoup de croissance prévue dans les années à venir pour l'industrie de la batterie , précise-t-il.

« Il y a des compagnies automobiles qui sont intéressées à s’impliquer financièrement directement à la source. » — Une citation de Benoit Charette, journaliste automobile

La croissance annoncée est telle que le journaliste Benoit Charette pense même que la solution au problème de financement des mines pourrait passer directement par les constructeurs automobiles aux prises avec d’importantes difficultés d’approvisionnement.

J’avais des discussions avec des gens chez Mercedes récemment et on me disait qu'on est en train d'acheter une mine pour s'assurer que dans 8 ans, 10 ans, 15 ans, on aura encore la ressource pour produire des piles. De cette façon-là, on est en mesure de pouvoir garantir d’avoir un produit et la quantité dont on a besoin de manière régulière, et ça, c’est nouveau , stipule le spécialiste automobile.

Entre exploration et exploitation

Ce nouveau contexte propulse le Québec à l’avant-plan dans l’industrie de la batterie automobile grâce à la présence de minerai de valeur et la stabilité politique et financière.

Rodrigue Turgeon, de la coalition Pour que le Québec ait meilleure MINE, soutient que la restauration des anciens sites miniers, comme celui de Lamaque, est peu efficace. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

« C’est un champ de résidus miniers qu’on tente de revégétaliser. C’est un peu un aperçu de ce qui attend plusieurs territoires au Québec qui font l’objet de projets miniers, parce que c’est ça, l’héritage minier. » — Une citation de Rodrigue Turgeon, porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure MINE

En février 2023, on comptait 302 564 titres miniers actifs sur le territoire québécois, ce qui représente un bond de 65 % en deux ans.

Environ 9 % de ces claims sont situés dans le sud du Québec.

Le porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure MINE, Rodrigue Turgeon, pense que des régions non traditionnellement minières, comme l’Outaouais, Lanaudière ou le Saguenay–Lac-Saint-Jean, sont à un tournant.

C’est une réalité que 100 % de ces claims-là peuvent mener à des travaux d’exploration minière. Une fois qu’il y a un claim, il peut y avoir des travaux, et une fois qu’il y a des travaux, il y aura des impacts. L’industrie minière, une fois qu’on lui ouvre la porte, elle va la défoncer, elle va s’installer et elle va régner. C’est nécessaire que ces régions-là qui ne sont pas encore en proie à cette domination minière se posent des questions , suggère l’avocat en environnement.

Le géologue Robert Marquis nuance ces propos et invite tout de même les gens à éviter de sauter aux conclusions trop rapidement.

Vous savez, on peut faire de l'exploration toute sa vie sans trouver de mine, mais finir millionnaire. L'exploration, c'est une business en soi. Les gens se disent : ils font de l'exploration, c'est parce qu'ils vont trouver une mine, ils ne seraient pas assez fous pour venir explorer chez nous s'ils n'étaient pas sûrs de trouver une mine! Ben oui, il y a beaucoup de monde assez fou pour faire ça quand il y a un engouement pour une substance. Le désir de découverte n'est pas toujours là et, très souvent, les explorateurs sont là pour surfer sur la vague, comme on dit.

Le retour vers le sud

Cette vague d’intérêt pour les minéraux critiques vient bousculer l’évolution de l’industrie minière.

Traditionnellement, l’exploration se faisait surtout du sud vers le nord. Maintenant les travaux reviennent plus au sud, où le territoire est moins vierge et plus populeux.

L’acceptabilité sociale s’impose donc comme un incontournable dans la réussite d’un projet minier.

« Le défi n’est plus tellement technique, il est humain. C’est des géologues, ce monde-là, au départ, ils ont choisi de faire de la géologie pour parler à des roches, pas pour parler à du monde, et là, d’un seul coup, il faut qu’ils apprennent à parler à des gens. » — Une citation de Robert Marquis, géologue à la retraite

Le militant Rodrigue Turgeon a justement l’impression que les gens se font souvent prendre pour des roches.

Il reproche notamment au gouvernement du Québec d’avoir lancé de la poudre aux yeux des citoyens avec des consultations publiques qui lui apparaissent bidon.

Le ministère des Ressources naturelles et de la Forêt a lancé son plan stratégique avant même d’avoir déposé son rapport sur les consultations de la population du Québec sur le secteur minier. Ce que ça lance comme message, c’est que la décision du gouvernement pour développer davantage de mines est prise indépendamment de ce que la population souhaite , lance-t-il sur un ton insulté.

Qu’on pense à la subvention fédérale pour l’usine de batterie de Volkswagen, en Ontario, ou aux investissements québécois dans la Vallée de la transition énergétique, à Bécancour, les gouvernements appuient sur l’accélérateur à coups de milliards de dollars pour se positionner dans l’industrie de la batterie automobile.

Un coup de roue pour mieux cartographier le territoire géologique, pour accélérer l’accès à la matière première et pour démarrer une chaîne d’approvisionnement et de production fiable.

Rodrigue Turgeon estime qu’il faut voir plus clair.