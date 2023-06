Justin Robidas sera à Sherbrooke avec la Coupe Memorial

C’est au Complexe sportif Thibault GM que l’ancien attaquant des Remparts de Québec, qui a récemment signé un contrat d’entrée avec les Hurricanes de la Caroline, présentera les deux trophées remportés par son équipe.

Je veux partager ces trophées avec tous ceux et celles qui m’ont encouragé et appuyé au fil des ans. Il y a beaucoup de vous dans ces trophées et j’invite tous les amateurs de hockey à venir me rencontrer le lundi 3 juillet , fait-il savoir dans un communiqué.

Originaire de Sherbrooke, Justin Robidas s’est développé au secondaire dans l’équipe des Harfangs du Triolet et au sein des Cantonniers de Magog, au niveau M18 AAA.