Avec l’approche de la Saint-Jean-Baptiste, on va retrouver plus de personnes qui peuvent être susceptibles de faire des feux à ciel ouvert, qui vont utiliser un foyer qui n’est pas conforme, qui ne respectera pas la réglementation. C’est le pourquoi qu’on émet un avis , explique d’entrée de jeu l’officier médias au SPCIQ , Bill Noonan.

L’interdiction de feux à ciel ouvert ne concerne toutefois pas les feux faits dans un foyer respectant le règlement municipal, ceux-ci sont toujours autorisés.

Pour être conforme, un foyer extérieur doit être muni d’un pare-étincelles couvrant toutes les parties libres de l’appareil. Il doit être recouvert de ce pare-étincelles tant que le brasier n’est pas totalement éteint.

« Ce qu’on appelle un feu à ciel ouvert, c’est un fire pit. Pour l’imaginer, par exemple, on peut prendre un baril d’une ancienne sécheuse pour les vêtements qui n’a pas de pare-étincelles. Ou un rond de roches. » — Une citation de Bill Noonan, l’officier médias au Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec

C’est interdit sur notre territoire. Ce qui est toléré, c’est un foyer qui va être conforme. Un foyer conforme, c’est un foyer extérieur qui est muni d’un pare-étincelles , répète Bill Noonan.

Le foyer doit également être situé en cour latérale ou arrière, ou encore en cour avant secondaire, soit à l’extérieur de la marge avant. Qui plus est, il doit être à une distance minimale de 3 m d’une limite de propriété ou d’un bâtiment comportant un revêtement combustible (haie de cèdres, cabanon, garage, clôture, terrasse, etc.).

Le seul combustible autorisé est du bois de chauffage sec. Tous les autres produits ou combustibles n’étant pas du bois de chauffage sec sont interdits.

Produits et combustibles interdits accélérant

matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole

déchets

résidus de construction

gazon

feuilles

ou autres

Les feux doivent être sous la surveillance constante d’une personne majeure. Avant le départ, il faut éteindre complètement le feu. Les cendres peuvent rester chaudes jusqu’à sept jours. Il faut s’assurer qu’elles soient bien refroidies avant de les jeter aux ordures.