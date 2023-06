Marc-André Bergeron congédié des Lions de Trois-Rivières

Marc-André Bergeron, qui était jusqu’ici entraîneur-chef, directeur général et vice-président des Lions de Trois-Rivières, a été congédié par l’organisation. Il sera remplacé par celui qui était son adjoint derrière le banc, Pascal Rhéaume.

En conférence de presse jeudi, le club de hockey n'a pas voulu révéler les raisons de ce congédiement.

Bergeron a vu sa charge de travail considérablement augmenter la saison dernière. Il a dû prendre les commandes de la formation trifluvienne en novembre dernier, lorsque l'entraîneur-chef Éric Bélanger a annoncé son départ pour aller diriger les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a assuré l'intérim le reste de la saison.

Sous sa gouverne, les Lions ont récolté 23 victoires et 36 défaites. Sa fiche est de 63 victoires et 69 défaites comme directeur général.

Hors de la glace, les derniers mois ont également été assez éreintants pour l'organisation. En avril, le président Mark Weightman, architecte de la franchise de Trois-Rivières, a décidé de retourner dans le nid des Alouettes de Montréal. Puis,la Ville de Trois-Rivières a mis en demeure les propriétaires de l'équipe, en mai, pour loyer impayé. Le dossier n'est toujours pas réglé à l'heure actuelle.

Marc-André Bergeron a été un pilier important de la jeune équipe de l' ECHL depuis ses débuts en 2021. Il a d'abord été embauché en mars 2019 par l'administration municipale d'Yves Lévesque pour trouver un ou des locataires pour occuper le futur Colisée.

L'ancien défenseur du Canadien de Montréal a vu son mandat prendre fin en décembre de la même année. Il sera plus tard engagé par Deacon Sports and Entertainment (DSE), le groupe de promoteurs voulant implanter une équipe de l’ ECHL à Trois-Rivières.

Quelques mois plus tard, une entente de principe est signée entre la Ville de Trois-Rivières et DSE pour occuper le nouveau Colisée dès la saison 2021-2022. Marc-André Bergeron a ensuite été nommé à titre de vice-président et directeur général de l’organisation.

À ce poste, il s'est fait une fierté de donner une grande place aux Québécois dans la formation. Bien que les Lions aient participé aux séries éliminatoires à leur saison inaugurale, la gestion de l'effectif a été passablement complexe en raison des relents de la COVID-19.

Pascal Rhéaume aux commandes

Pascal Rhéaume a été nommé entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or en 2018. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jocelyn Corbeil

Pascal Rhéaume était en pourparlers avec une équipe de la LHJMQ pour un poste d’entraîneur-chef après avoir décliné une prolongation de contrat comme entraîneur adjoint avec les Lions.

En étant nommé entraîneur-chef et directeur général, il obtient donc une importante promotion. La dernière fois qu'il a dirigé un match à titre d’entraîneur-chef, c'était en 2020 avec les Foreurs de Val-d'Or.

Il s'était joint aux Lions quelques mois en 2021, après son congédiement dans la LHJMQ . Un retour pour lui dans la cité de Laviolette, puisqu'il a débuté sa carrière junior avec les Draveurs en 1991.

Tout comme Bergeron, Pascal Rhéaume détient une bonne connaissance du hockey professionnel, ayant disputé 318 matchs dans la Ligue nationale. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey en 2003. L'ancien centre a cumulé aussi 271 parties dans la Ligue américaine.