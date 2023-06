Redevance touristique : la Ville de Percé ira en appel

Des commerçants s'étaient opposés au fait qu'ils devaient dorénavant percevoir une redevance de 1$ sur tout achat de 20 $ effectué par les visiteurs.

Les résidents sont en faveur de cette redevance , assure la mairesse de Percé.

Elle explique que ce recours juridique ne doit pas être considéré comme une attaque contre les commerçants impliqués.

C’est une mesure légitime pour faire reconnaître la validité du règlement adopté à l’été 2022, et plus largement, le pouvoir de l’ensemble des municipalités du Québec de mettre en place de telles redevances , déclare-t-elle.

La Ville de Percé est en discussion avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et d’autres villes du Québec pour partager les coûts de l’appel. Il s’agit d’un débat qui dépasse les frontières de la Ville de Percé et qui concerne les pouvoirs de toutes les municipalités au Québec , explique la mairesse Cathy Poirier.

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Percé devra fonctionner sans ces revenus.

Les sommes récoltées en 2022 par le biais des commerçants qui ont appliqué la redevance, seront gelées dans un compte réservé jusqu’à l’aboutissement de l’appel.

La Ville évalue maintenant les options pour maintenir ses infrastructures touristiques, dont certaines ne sont plus sécuritaires, affirme-t-elle. Nos infrastructures demandent des sommes importantes, puis on ne veut clairement pas aller piger dans les poches des citoyens du Grand Percé pour le maintien de ces infrastructures , soutient la mairesse.

La Ville indique qu'elle entend rencontrer et consulter les commerçants à l’automne. Elle souligne que même s’il n’y a pas eu de rencontre formelle avec les commerçants jusqu’ici, chaque séance régulière du conseil est une occasion de poser des questions et amener des suggestions.

Elle rappelle que la Ville a déjà modifié son règlement suite à certaines suggestions. On considère avoir fait les choses dans les règles de l'art , affirme la mairesse.

Elle rapporte que plus de la moitié des commerçants ont accepté de percevoir la redevance. Dans mes chiffres que j'ai regardés hier, j'avais 58 qui ont contribué et 33 non. Mais il y a des commerces là-dedans qui n’étaient pas nécessairement inscrits également, donc ça peut varier , estime-t-elle.

Selon la mairesse, la Ville a dépensé jusqu'ici 70 000 $ en frais dans les procédures judiciaires, ce qu'elle estime largement inférieur au total des montants que la Ville doit investir dans les infrastructures. Selon le procureur de la Ville de Percé, les frais pour faire appel seront moindres.

Les opposants sous le choc

Le co-porte-parole du Comité citoyens-commerçants de Percé, Jonathan Massé, est sous le choc.

« Il y a un petit conseil d'administration à l'UMQ qui décide d'embarquer là-dedans en se disant que la merde va se passer à Percé », affirme Jonathan Massé. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

On est abasourdi de voir l'obstination devant un fait accompli, un jugement clair. La mairesse et certains élus continuent à vouloir aller de l'avant avec quelque chose qui est illégal, qui est bancal depuis le début. Ça dépasse l'entendement , déclare-t-il.

« On pourrait se demander voir si ces gens-là méritent encore de représenter les citoyens et les commerçants de Percé » — Une citation de Jonathan Massé, co-porte-parole du Comité citoyens-commerçants de Percé

Il estime que si Percé gagne sa cause en appel, ce serait un dangereux précédent pour tout le Québec.

Il affirme que si le règlement devient légal, n’importe quel village pourrait imposer des frais d’entrée dans un parc municipal, par exemple, et demander au dépanneur du coin de gérer la perception de cette redevance. Il envoie une invitation à tous les commerçants du Québec pour aider ceux de Percé dans ce combat.

Du même souffle, il critique l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de faire de la Ville de Percé son éclaireur dans le dossier.

Il encourage les visiteurs de 2022 à réclamer le remboursement de cette redevance illégale, et les commerçants à faire comme lui, et déposer une plainte aux petites créances pour se faire rembourser les frais juridiques associés à cette folie-là .

Avec les informations de Stéphanie Rousseau