Des manifestants anti-LGBTQ+ perturbent une rencontre de la Division scolaire Louis-Riel

Les manifestants sont venus exprimer leur opposition à la décision du conseil d’administration de suspendre la commissaire Francine Champagne, suite à la publication de messages offensants à l’égard de la communauté LGBTQ sur sa page Facebook.

On a laissé entrer les gens malgré le fait qu’ils n’étaient pas inscrits. La situation a dégénéré assez vite , raconte Christian Michalik, directeur général de la DSLR . On n’était pas en sécurité.

Le groupe qui était là était extrêmement perturbateur. Ils étaient irrespectueux, ils étaient impolis [et] il y avait des commentaires homophobes et transphobes , raconte Sandy Nemeth, la présidente du conseil d'administration de la DSLR .

Les comportements menaçants ont forcé les membres du conseil à prendre une brève pause, selon elle. À leur retour, les commissaires d'école avaient réduit l'ordre du jour aux priorités à traiter pour cette dernière réunion de l'année scolaire.

Quelques administrateurs ont choisi de participer à distance dans une pièce adjacente plutôt que de retourner dans la salle, explique Sandy Nemeth.

Certains des dossiers ont pu être traités dans le calme, mais les choses se sont à nouveau enflammées lors de la période de questions, d’après la présidente du conseil d’administration.

C’était affreux ce qu’on entendait. [...] Ça n’allait nulle part , témoigne Christian Michalik, qui dit avoir entendu des menaces contre certains commissaires et des propos homophobes et racistes.

Après 15 minutes de questions, la réunion s’est terminée, mais les protestations n'ont pas cessé, d’après lui. Les forces de l'ordre ont dû intervenir puisque les gens ne voulaient pas partir et qu'ils étaient agressifs et menaçants , raconte M. Michalik.

Un porte-parole de la police a confirmé la présence d'agents, mais a déclaré qu'aucune accusation n'avait été portée.

Participants à l’improviste

Bien que la DSLR permette au public d’assister à ses rencontres, sa politique demande à ce que les gens s'inscrivent à l'avance afin d’avoir un registre des présences. D’après Sandy Nemeth, les manifestants se sont présentés à l'improviste.

Dans une déclaration publiée mercredi, Sandy Nemeth et Christian Michalik ont ​​exprimé leurs regrets et leurs excuses d’avoir permis que cette réunion du conseil ne devienne un lieu de haine .

Le commissaire Ryan Palmquist, qui avait révélé être bisexuel en réponse aux commentaires de Francine Champagne, affirme avoir été l’objet de plusieurs insultes offensantes, mardi.

Ryan Palmquist, commissaire de la Division scolaire Louis-Riel, a annoncé sa bisexualité après la suspension de Francine Champagne. Il dit vouloir que les étudiants et familles LGBTQ de la division scolaire sachent qu'ils sont représentés. Photo : Ryan Palmquist/Twitter

Ils m'ont traité d’exploiteur sexuel, de pédophile, de bigame et d'adultère. Ces commentaires m'ont été à la fois chuchotés, prononcés clairement et criés dans la salle et dans le couloir au passage , raconte-t-il.

« Ce qui est bouleversant et dérangeant, c'est l'idée que c'est ce qu'ils sont prêts à dire ça dans une réunion publique, dans un forum public. » — Une citation de Ryan Palmquist, commissaire à la Division scolaire Louis-Riel

Patrick Allard, qui faisait partie de la quarantaine de personnes présentes à la réunion, estime qu’une douzaine d'individus avaient tenté de prendre la parole, sans succès.

Je pense qu'en tant que fonctionnaires, ils doivent écouter tous les électeurs sur toutes les questions, peu importe à quel point cela est insignifiant pour eux ou à quel point ils peuvent être d'accord ou non , déclare Patrick Allard.

Ce dernier est aussi connu comme un opposant aux mesures sanitaires et comme le leader d’un des convois de camionneurs à Winnipeg.

Il n’existe, selon lui, aucun règlement qui donne au conseil de la DSLR le pouvoir de refuser aux gens la possibilité de parler.

Cette déclaration est fausse, rétorquent Ryan Palmquist et Sandy Nemeth. Ils indiquent que les participants ne peuvent parler que des sujets à l'ordre du jour et la suspension de Mme Champagne n'en faisait pas partie.

Le conseil d’administration réévaluera ses procédures

La réunion de mardi oblige le conseil d’administration à repenser la participation du public. Il n'y aura aucune autre réunion comme celle-là, parce que nous ne le permettrons pas , déclare Sandy Nemeth.

« Si les gens veulent rester dehors et protester, ils peuvent le faire, mais ça ne peut pas entrer dans notre bâtiment. Tout ce que ça fait, c'est inviter la haine à entrer, et ce n'est tout simplement pas une option. » — Une citation de Sandy Nemeth, présidente du conseil d'administration de la Division scolaire Louis-Riel

Le public a toujours été le bienvenu pour s'informer et participer au processus civique des conseils scolaires, ajoute la présidente.

Autoriser la foule à entrer dans la salle de réunion, mardi a été fait dans l'espoir qu'il y aurait un discours courtois et un partage d'opinions, affirme Mme Nemeth.

De toute évidence, ce n'était pas le bon choix. [...] Ils n’ont manifesté aucun intérêt à comprendre la raison et le processus que nous avons suivi dans la suspension [de Mme Champagne] , déplore-t-elle.

