Une expérience végétale au Festival international de jardins à Grand-Métis

Cette année, une vingtaine de jardins sont proposés au public, dont cinq inédits sous le thème Racines, indique la directrice artistique Ève De Garie-Lamanque.

L’idée derrière l’événement, c’est de créer un espace de réflexion et de recherche tant pour les architectes, les designers, les urbanistes et les artistes visuels , explique-t-elle.

« On va plus loin que la simple esthétique, la simple expérience visuelle. » — Une citation de Ève De Garie-Lamanque, directrice artistique du Festival international de jardins

La directrice artistique du festival Ève De Garie-Lamanque Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les installations abordent plusieurs enjeux, notamment l'écoreponsabilité, la mondialisation et les changements climatiques.

Au milieu des trèfles blancs

S’y retrouver, une œuvre sortie de l'imaginaire de Jinny Yu de l’Ontario, de Ki Jun Kim de l'Allemagne et de Frédéric Pitre du Québec, incite les visiteurs à ralentir et à réfléchir au système racinaire ainsi qu’à la question coloniale.

C’est un dédale qui est englouti, alors on descend sous le terrain pour essayer de se retrouver , décrit l'artiste visuelle Jinny Yu.

Le dédale propose un choix de voies et d’impasses conçues pour confondre et défier l’explorateur. Comme la hauteur des murets se situe au niveau du sol, une vue d’ensemble du parcours permet d’identifier un trajet avant de s’engager. En entrant dans le labyrinthe, les visiteurs rejoignent le premier niveau de substrat du système racinaire et marchent autour du réseau composé de terre et de trèfle blanc qui représente un motif des racines de deux arbres reliés par le mycélium fongique. Source : Le Festival international de jardins

Jinny Yu est une artiste visuelle de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le trio multidisciplinaire a voulu partir du thème Racines pour concevoir son œuvre. Cette année, la thématique était “racines”. Alors notre équipe a réfléchi sur ce que ça veut dire de s’enraciner, surtout sur cette Terre qui vit la colonisation du peuplement , raconte Mme Yu.

« On pensait un peu à la relation des colons, les anciens et leurs relations avec les peuples autochtones. » — Une citation de Jinny Yu, artiste visuelle

Voici une représentation graphique de ce à quoi ressemblera le dédale une fois pavé de trèfle blanc. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

En plantant des trèfles blancs sur les sentiers de dédale, on voulait réfléchir un peu au fait que le trèfle blanc qui vient de l’Europe s'est répandu très vite, très largement en Amérique du Nord, un peu comme les anciens colons , précise Jinny Yu. Il interagit très bien avec les plantes et le sol indigènes, une chose que les colons anciens et récents ont pu apprendre à faire.

« Quelque chose qu’on peut apprendre du trèfle blanc, c’est qu’il donne des choses positives au sol indigène. » — Une citation de Jinny Yu, artiste visuelle

L'artiste ajoute qu'elle souhaite apporter de l'espoir quant à la cohabitation entre les peuples autochtones et les colons anciens et récents grâce à son jardin.

En attendant que le trèfle pousse, l’équipe installera de la tourbe sur le parcours du dédale.

Une toiture en algue

À l’entrée des Jardins de Métis, des centaines de mètres d'algues sèchent.

C’est une initiative des Québécois Cassandra Ducharme-Martin et Gabriel Demeule. Leur installation, Racines de mer, valorise les algues du fleuve Saint-Laurent.

Des algues qui sèchent au soleil Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

C'est un projet qui s’inspire de l'île Læsø au Danemark , rapporte le stagiaire en architecture, Gabriel Demeule.

Pour faire une histoire courte, les femmes, pendant que les hommes étaient partis à la pêche, ont réussi à développer une nouvelle technique de toiture avec la zostère qui est une plante marine , raconte-t-il.

Installation intitulée Racines de mer des artistes Cassandra Ducharme-Martin et Gabriel Demeule Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

En s’inspirant des femmes danoises, le duo a voulu proposer une toiture d’algues au Québec .

La biologiste Cassandra Ducharme-Martin utilise ainsi trois variétés d’algues pour créer son œuvre. On a été récolter trois espèces d'algues à Saint-Fabien-sur-Mer, explique-t-elle. L'ascophylle noueuse, connue sous le nom de goémon noir, l'algue laminaire et le fucus, appelé aussi varech.

Nous, on a vraiment choisi de s'intéresser aux algues parce que c’est une ressource très abondante comparée à la zostère qui est un peu plus précaire dans les quantités , mentionne la biologiste.

Cassandra Ducharme-Martin et Gabriel Demeule Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

L'idée d'aménager une toiture intégrant des algues est encore au stade d’expérimentation au Québec, rapporte le duo. Les artistes devront tester les propriétés isolantes ainsi qu’hydrofuges. On cherche à penser le bâti de demain, donc pourquoi ne pas s’intéresser à l'ascophylle noueuse ou le fucus, en fait, à toutes les plantes qu’on retrouve dans le fleuve , note M. Demeule.

L'un des avantages des algues est qu'elles vont repousser après chaque cueillette. C’est une culture renouvelable , avise Mme Ducharme-Martin.

« C’est vraiment une cueillette responsable. » — Une citation de Cassandra Ducharme-Martin, biologiste

Du chanvre durable

Intitulé Matière-Matière, Studio Haricot, composé de Marie-Pier Caron-Desrochers et Tristan Morissette, s'allie avec Rose-Marie Guévin et Vincent Ouellet pour proposer une œuvre qui valorise le chanvre en créant des murs écologiques.

Les murs faits de chanvre Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les murs de chanvre sont des murs durables et écologiques issus de savoir-faire ancestral, présente Marie-Pier Caron-Desrochers, designer et artiste multidisciplinaire. On veut promouvoir les matières alternatives en construction, en design , dit-elle. Les artistes ne voient que des bienfaits quant à l'utilisation du chanvre, qui emprisonne le carbone durant sa croissance.

Les murs de chanvre sont constitués de chanvre et d’eau mélangée avec de la chaux. Une fois complètement séchés, ce qui peut prendre plusieurs semaines, les murs ont une durabilité de 50 à 100 ans et ils sont 100 % biodégradables.

Notre intention est vraiment de montrer aux gens l'accessibilité à la matière locale qui nous entoure et comment on peut l’intégrer dans le milieu de la construction et du design. Pour ça, on a fait une expérience multisensorielle de parcours et de texture avec le béton de chanvre , précise la conceptrice.

Dans l'ordre : Tristan Morissette, Marie-Pier Caron-Desrochers, Vincent Ouellet et Rose-Marie Guévin Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Ainsi, le public pourra déambuler autour des murs et toucher la matière.

« On veut justement que les gens vivent une expérience autant visuelle, sensorielle, par le touché, par les odeurs, par les textures au sol jusqu’au mur, et aussi, par la végétation. » — Une citation de Marie-Pier Caron-Desrochers, designer et artiste multidisciplinaire

Deux autres installations

Les visiteurs du Festival international de jardins pourront aussi voir deux autres expositions.

Le projet Maillage de Friche Atelier Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le public est appelé à déambuler dans le Jardin des quatre colonnes, présentés par le Français Vincent Dumay et le Suédois Baptiste Wullschleger. Leur installation est un ensemble de colonnes irriguées.

Les curieux pourront aussi découvrir le Maillage créé par Frédérique Allard, Jean-Jacques Yervant et Aliénor de Montalivet.

Selon la directrice artistique du festival, Ève De Garie-Lemanque, le Maillage explore de manière métaphorique la relation entre deux univers, celui du textile et celui du végétal.

La végétation entourant les installations du festival fluctuera d'une journée à l'autre tout au long de la saison estivale.