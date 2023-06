Longue attente en rééducation périnéale : les physios innovent pour élargir l’accès

Un balado, un livre ou encore des consultations en groupe… Alors que les patientes travaillent à renforcer leur périnée, les physiothérapeutes spécialisées en rééducation du plancher pelvien se creusent les méninges pour traiter le plus grand nombre de femmes possibles, dans un contexte où la demande pour leurs services ne cesse de croître.

Elles notent que les femmes sont de plus en plus craintives à passer sous le bistouri pour se faire installer une bandelette urinaire notamment.

Actuellement, on a une estimation de 140 femmes sur notre liste d'attente , résume la physiothérapeute Marie-Ève Bergeron.

Il y a un an, elle a mis sur pied une forme de consultation innovante qui consiste à regrouper des femmes qui vivent une même problématique plutôt qu’à les traiter de façon individuelle. Ces cours de groupe, qui se déroulent en milieu aquatique, diminuent à la fois les coûts et l’attente pour les patientes en quête de solutions pour traiter de l’incontinence urinaire à l’effort ou des douleurs lors des relations sexuelles par exemple.

Marie-Ève Bergeron, physiothérapeute spécialisée en santé pelvienne Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Il y a eu une étude chez les femmes plus âgées comme quoi les cours en groupe pouvaient être aussi efficaces que les cours un à un. Donc pour l'efficience et l'efficacité dans le système de santé publique, c'est quelque chose qui devrait être exploré , explique celle qui a été l’une des premières à offrir des services en rééducation du périnée en Mauricie en 2016.

L’Association québécoise de la physiothérapie (AQP) presse le gouvernement à tendre l’oreille vers ces pratiques innovantes. La physiothérapie en rééducation périnéale et pelvienne a fait ses preuves, son efficacité a été soutenue par la littérature et n’implique pas obligatoirement une prise en charge individuelle , écrit le président, Simon Dalle-Vedove.

Simon Dalle-Vedove déplore que le gouvernement du Québec ne [se soit] pas encore prononcé sur le rapport de l’INESSS, rapport datant d’octobre 2022, dans lequel il y a des recommandations claires, précises, réalistes à cet effet, dit-il.

Rivaliser d’originalité pour rejoindre plus de femmes

Même au privé, on est débordés , lance la physiothérapeute Joëlle Fortier-Soucy. Elle trouve aberrant que les femmes doivent engager des frais, parfois importants si elles n’ont pas d’assurances, pour s’offrir des services qu’elle considère de base. Là où [la demande] a explosé, c’est quand ma clientèle s’est rendue compte qu’elle aurait pu faire de la prévention .

Devant ce constat, la spécialiste a elle aussi senti un urgent besoin de démocratiser l'accès aux soins. Elle a co-créé le balado Ton périnée en santé qui récolte à ce jour plus de 20 000 écoutes.

Joëlle Fortier-Soucy, physiothérapeute et co-créatrice du balado Ton périnée en santé. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

« Ce qu'on se rend compte quand on va consulter en rééducation périnéale, c'est que ce n'est pas un abonnement! » — Une citation de Joëlle Fortier-Soucy, physiothérapeute

C'est beaucoup de l'éducation, c'est beaucoup de renseignements et on mise sur l'autonomie de la personne , explique-t-elle. Bien souvent, dit-elle, une problématique se règle en l’espace de quelques séances. Moins ça fait longtemps qu’on a le symptôme, plus ça peut être rapide , résume-t-elle.

Parfois, 6 à 10 rencontres seront nécessaires, explique Marie-Ève Bergeron, « dépendamment des cas, et dépendamment si on veut faire un Ironman aussi! »

Pour Caroline Arbour, dont le livre Habiter nos corps est sorti des presses il y a quelques semaines, il faut trouver des moyens de parler à plus de monde, de toucher à plus de monde pour qu’il y ait une partie du travail qui puisse se faire .

« Tout le monde a besoin d'apprendre ces choses-là. Les femmes… et les hommes aussi par ailleurs! » — Une citation de Caroline Arbour, physiothérapeute

Son livre propose une réflexion sur la normalisation des douleurs abdominales et pelviennes.

En ce moment, ce qu'on normalise, c'est les souffrances puis les douleurs. On ne donne pas d'espoir [aux femmes], on ne leur montre pas qu'il y a plein de choses qui peuvent fonctionner… pas assez en tout cas , nuance-t-elle.

« Moi je pense que c'est un changement de culture qu'il faut opérer en santé de la femme. » — Une citation de Caroline Arbour, physiothérapeute

Les programmes de formation dans cette branche très spécialisée de la physiothérapie sont encore peu nombreux au Québec et très contingentés. Un microprogramme de deuxième cycle est offert à l’Université de Montréal depuis 2010. Une 12e cohorte a complété le programme en mai dernier.

L'Association québécoise de la physiothérapie réagit

En réaction au reportage de Radio-Canada, qui montre des femmes aux prises avec des douleurs irréversibles après le retrait de leur bandelette urinaire, l'Association québécoise de la physiothérapie réitère que des options conservatrices devraient toujours être tentées en premier recours. « La question qu’il faut se poser est : est-ce que la procédure opératoire de poser ou de retirer la bandelette est toujours la solution », dit le président Simon Dalle-Vedove.

Les physiothérapeutes spécialisées en rééducation du périnée remarquent que leurs patientes recherchent de plus en plus des solutions préventives plutôt que curatives pour solutionner des fuites urinaires.

L’AQP interpelle le gouvernement du Québec à favoriser l’accès et le remboursement du traitement en physiothérapie pour la rééducation périnéale et pelvienne de l’incontinence urinaire chez la femme.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, une seule physiothérapeute offre le service de rééducation pelvienne pour l’ensemble de la population. Y avoir accès se fait sur référence d'un urologue et non d'un médecin omnipraticien. Le CIUSSS MCQ indique qu'il n'y a pas d'attente pour consulter la spécialiste, mais précise que l'attente peut être importante pour la consultation en urologie, qui doit nécessairement se faire au préalable.