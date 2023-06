Violence conjugale : le silence des tribunaux sur les abus psychologiques dénoncé

En 2021, la Loi nationale sur le divorce modifiée oblige les juges à tenir compte de tout antécédent de violence familiale lorsqu'ils se prononcent sur les responsabilités parentales et le droit de visite des enfants. Cette définition inclut les abus financiers.

En avril 2023, le projet de loi C-233, connu sous le nom de loi de Keira , modifiant la Loi sur les juges, a été adopté. Il prévoit que les juges recevront une formation sur la violence domestique et le contrôle coercitif dans les relations intimes et familiales.

Malgré cet arsenal, les survivants de violence conjugale et les experts estiment que la violence n'est toujours pas correctement prise en compte dans les décisions des tribunaux.

Dure bataille

Brenda Ottenbreit, une femme qui se dit victime de violence conjugale, pense être l’illustration de ce phénomène. Elle a décidé de quitter son mari, après 6 ans de mariage dans une relation abusive. Pendant des mois, elle échafaude son plan, qui finalement s'est effondré un jour lorsque, se trouvant dans un salon de coiffure, elle reçoit un appel de son ex-mari.

Les comptes bancaires de ce dernier venaient d’être gelés par l'Agence du revenu du Canada et il l’en a informée. La colère dans la voix de son ex-mari l’a obligée à se précipiter dans sa maison rurale près de Lloydminster, en Saskatchewan. Elle affirme avoir fait ses valises en 20 mn et est partie avec ses quatre enfants.

Aujourd'hui encore, je crois que j'étais en grand danger ce jour-là. Je savais à quel point il allait être en colère , explique-t-elle.

Il s'avère que son départ ce jour-là, en 2014, n'était que le début de son combat. Le mari de Brenda Ottenbreit n'a pas déclaré ses revenus de 2001 à 2006 ni de 2013 à 2021.

Il a été accusé d'avoir omis de déclarer ses revenus peu après leur mariage en décembre 2007. Elle n'a obtenu le divorce qu'en avril 2023. C'est à ce moment-là qu'elle apprend qu'elle avait une dette importante envers l'Agence du revenu du Canada.

On m'a dit que j'étais responsable de la moitié de la dette. Je conduis un autobus scolaire. Où vais-je trouver cette somme ? se lamente Mme Ottenbreit.

Elle affirme que, bien qu'elle ait témoigné des violences subies devant le tribunal des affaires familiales et obtenu un jugement en sa faveur, le juge n'a pas qualifié le comportement de son ex-mari d'abusif dans sa décision.

Selon elle, son ex-mari ne l'a jamais agressée physiquement, mais qu'il y a eu coercition et manipulation tout au long de la relation .

Selon la revue juridique de l'Université de Pennsylvanie, les lois censées protéger les femmes ne sont pas appliquées parce que les tribunaux peinent à les croire. Photo : Radio-Canada

Elle se souvient d'avoir marché sur des œufs tout au long de son mariage, très vigilante quant à ses humeurs et craignant sa colère. Son ex-mari n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Cependant, ce dernier a devant les tribunaux nié ces allégations de violence de la femme en les qualifiant d' incohérentes et de chercher à attirer l'attention .

Lors de la procédure de divorce, le juge a ordonné à l'ex-mari de Mme Ottenbreit de lui verser près de 500 000 $, mais aucune somme n’a encore été versée, précise Mme Ottenbreit. Les experts affirment qu'il s'agit d'une tactique courante de maltraitance après une séparation

Subir en silence

Une autre femme que CBC/Radio-Canada a choisi d’appeler Sarah pour des raisons de sécurité a aussi vécu le calvaire dans son couple. Elle est passée par les systèmes de justice pénale et familiale.

Elle explique que le comportement abusif de son ex-mari s'est intensifié après la décision du tribunal des affaires familiales en 2022. Par exemple, elle dit qu'il a commencé à déposer leurs enfants chez elle plus tard que prévu.

Lorsqu'elle s'est adressée à la police, elle a eu l'impression de ne pas être prise au sérieux. On lui a même refusé l'engagement de ne pas troubler l'ordre public parce que son ex-mari ne l'avait pas agressée physiquement, elle ou ses enfants, récemment.

Dans son cas, le comportement violent et coercitif de son ex-mari a été reconnu devant le tribunal des affaires familiales. Le juge a également reconnu que cela se poursuivait depuis leur séparation.

Que ce soit Brenda Ottenbreit ou Sarah, les deux femmes disent avoir subi un contrôle coercitif, une forme de violence psychologique. Selon elles, le système censé les protéger n'a fait que favoriser ces abus.

Renverser le scénario, une tactique des agresseurs

Selon la revue juridique de l'Université de Pennsylvanie, les lois censées protéger les femmes ne sont pas appliquées parce que les tribunaux peinent à les croire.

Si vous n'êtes pas hospitalisé, pas de dossier médical, pas d'ecchymoses noires et bleues sur vous, il est vraiment difficile de faire croire ce que vous dites , soutient Brenda Ottenbreit.

L’ex-mari de Sarah s'est mis à déposer des rapports contre elle auprès de la police et des services de l'enfance afin de la faire passer pour une agresseuse.

Bien qu'elle ait fourni des documents du tribunal détaillant le comportement abusif de ce dernier, Sarah indique que la police ne l'a pas cru.

Cette tactique courante des agresseurs est identifiée par Jennifer Freyd, professeure de psychologie à l'Université de Stanford, comme la DARVO, deny, attack, and reverse victim and offender soit nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur .

Ils nient avoir été violents, attaquent la crédibilité et le caractère de la victime et tentent d'inverser l'opinion des gens sur l'identité de l'agresseur et de la victime , explique la professeure associée à l'Université britannique de Durham et chercheuse sur la violence domestique, Emma Katz.

D'après l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, la Saskatchewan a enregistré le taux de féminicide par habitant le plus élevé de 2018 à 2022. Photo : getty images/istockphoto / PKpix

Un besoin de réformes s'impose, selon les experts

Selon une étude publiée par l'Université de Pennsylvanie, le contrôle coercitif peut prendre plusieurs formes, notamment la peur, l’intimidation, l'abus économique, etc.

La professeure Emma Katz pense qu’il faut définir le contrôle coercitif entre partenaires.

Selon elle, bien que les modifications à la Loi sur le divorce en 2021 désignent le contrôle coercitif comme une forme de violence familiale, elles ne le définissent pas.

Donc on a dit aux tribunaux de surveiller le contrôle coercitif, mais ces mêmes tribunaux ne savent même pas ce dont il est question.

Le chemin est encore long à parcourir pour reconnaître des formes plus subtiles d'abus qui n'impliquent pas de blessures physiques, note Mme Katz.

Selon les survivants de violence conjugale et les experts, il doit également y avoir une formation obligatoire pour les avocats, les juges, les travailleurs sociaux et les policiers sur la dynamique du contrôle coercitif.

D'après l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, la Saskatchewan a enregistré le taux de féminicide par habitant le plus élevé de 2018 à 2022. Il y a eu une hausse de 24 % de tous les meurtres de femmes et de filles au Canada entre 2019 et 2022.

L'avocate principale de la Couronne pour la division du droit de la famille du ministère de la Justice de la Saskatchewan, Kim Newsham, assure que le nouveau programme d’agents de contrôle du droit de la famille à Saskatoon et à Regina permettra, entre autres, de maîtriser le phénomène.

Ces agents examineront les cas de violence familiale et identifieront les facteurs de risque et les signes d'alerte.

Avec les informations de Joelle Seal