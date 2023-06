Le Championnat mondial de hockey junior 2025 octroyé à Ottawa

La candidature soumise par, entre autres, les Sénateurs d’Ottawa et Ottawa Sports and Entertainment Group, a été retenue par Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Passionné de sports, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a soutenu que la ville était l’endroit idéal pour accueillir l’événement en 2025. Au-delà de l’aspect sportif, l’élu s’est aussi dit bien heureux des retombées engendrées par la tenue de l’événement au Centre Canadian Tire.

Le Mondial junior 2025 viendra insuffler un nouvel élan à la ville, à notre économie, ainsi qu’aux milliers de partisans et de hockeyeurs de tous âges, et mettra Ottawa en vitrine auprès du monde entier , a-t-il mentionné dans le communiqué de Hockey Canada.

Des têtes d’affiche bien connues seront à la tête du comité hôte, comme la hockeyeuse locale Jamie Lee Rattray, l’ancien défenseur des Sénateurs Chris Phillips et le directeur général des 67 d’Ottawa, James Boyd.

Souvenirs de 2009

Au tournant de l’année 2009, l’équipe canadienne, alors menée par John Tavares, P.K. Subban et Jordan Eberle, avait remporté l’or contre la Suède à Ottawa.

Lors de la demi-finale, le Canada tirait de l’arrière par un but dans les derniers instants du match. C’est à ce moment que Jordan Eberle avait joué les héros en ramenant les compteurs à zéro.

Ce filet est l’un des plus grands moments de l’histoire du Canada au Championnat mondial de hockey junior.

Jordan Eberle célèbre son but égalisateur contre la Russie avec P .K. Subban Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Économiquement, l’événement a généré plus de 80 millions de dollars en retombées économiques à la province de l’Ontario, selon les chiffres transmis par Hockey Canada.