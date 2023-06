Sur la route du français : exister et se battre

Il fait lourd et gris. À peine arrivés au centre-ville d’Ottawa, on aperçoit un homme qui fouille dans une poubelle à la recherche de nourriture. Un autre dort à même le trottoir. Dans une main, il tient toujours fermement la cuillère dans laquelle il a fait bouillir la drogue qu'il vient de s'injecter. La grande détresse, à un jet de pierre du parlement canadien. Une capitale nationale à la mine triste.

Nous avons rendez-vous avec Amanda Simard, rue Sparks. En l’attendant, sur un banc public, je visionne l’extrait d’un bulletin de nouvelles diffusé fin novembre 2018 sur les ondes de CTV. On y voit la jeune femme – elle n’a alors que 28 ans – livrer, en anglais, la voix vibrante, debout et défiante, un plaidoyer contre les coupes du gouvernement Ford, son gouvernement, dans les services aux francophones.

Le lendemain de ce plaidoyer pour le maintien des acquis des Franco-Ontariens, la députée de Glengarry–Prescott–Russell annonçait sa démission et quittait le caucus conservateur pour siéger comme députée indépendante.

Alors que je viens de fermer mon téléphone, Amanda Simard arrive sur la rue Sparks, impeccable dans sa petite robe noire. Nous pénétrons dans un café bondé, où tout le monde parle anglais. L’ex-députée commande un café décaféiné.

Elle est en cure de caféine, en sevrage d’adrénaline depuis sa défaite aux élections de 2022 par une mince marge. Peut-être en pause de politique, mais cohérente. Elle commande en français. Mon chum est anglophone, mais il parle bien le français. Quand nous sommes en public, nous parlons toujours en français. Les francophones, il faut s’afficher, démontrer qu’on existe , dit-elle. Si les gens n’entendent jamais le français, ils vont se dire : pourquoi j’apprendrais cette langue?

C’est d’autant plus important de se faire voir et de s’afficher comme francophone, même dans les petits gestes du quotidien, explique l’ex-députée, parce qu’à Toronto, on se demande souvent pourquoi on s'occupe du français. Ils ne voient plus deux langues officielles, ils voient une langue dominante et le français parmi plusieurs langues .

Amanda Simard me dit qu’elle a étudié la danse pendant sa jeunesse. Cela ne m’étonne pas. Cela explique sa posture altière et cette manière à la fois douce et puissante de se déplacer dans l’espace.

Des compressions idéologiques

Nous revenons sur l’épisode qui a fait d’elle l’égérie de la plus récente lutte des Franco-Ontariens pour le respect de leurs droits linguistiques. C’était la machine gouvernementale contre les francophones , résume-t-elle. Le gouvernement n’a pas économisé un sou avec ça. Les coupures du gouvernement Ford étaient purement idéologiques , lance-t-elle, convaincue. La première fois que j’ai rencontré le chef de cabinet de Ford, il m’a dit avec dédain : "Ne pense pas que tu vas obtenir des traitements spéciaux pour ton peuple!"

Une certaine partie de l’électorat conservateur a applaudi lorsque le gouvernement Ford a décidé de modifier la Loi sur les services en français pour transférer les pouvoirs du commissaire aux services en français à l’ombudsman de l'Ontario et bloquer le projet de l'Université de l’Ontario français. À tel point que des gens ont cru bon d’envoyer, par écrit, des insultes à la jeune politicienne francophone.

J’ai reçu des messages tellement haineux, à l’époque, que je ne veux même pas vous en révéler le contenu , évoque-t-elle.

Il y a une minorité qui parle fort, mais ce qu’il faut comprendre, c’est qu'est-ce que la majorité pense en silence. Il y a une résistance. L’ex-députée évoque le débat acrimonieux sur le bilinguisme dans la capitale canadienne, au début des années 2000. En effet, lorsqu’on fusionne les municipalités de la région d’Ottawa-Carleton en une seule grande ville, la question se pose : sera-t-elle bilingue? En 2001, les partisans de l’unilinguisme anglais l’emportent.

Dans certaines régions, cela va super bien, par contre. Je pense à Alexandria, par exemple, où il y a beaucoup de respect et d’ouverture entre anglophones et francophones, mais ce n’est pas partout comme ça , dit Amanda Simard.

Lord Durham, etc.

Dans le Canada anglais, le personnage historique de Lord Durham est vu, d’abord, comme un démocrate. Dans son fameux rapport de 1839, celui qui a été gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique en 1838 prépara en effet la voie au gouvernement responsable. En Ontario, une municipalité porte son nom. Amanda Simard évoque une conversation qu’elle a eue avec son conjoint, récemment, à propos de Lord Durham et du côté conciliant des francophones.

J’ai dit à mon chum : Durham s’appelle encore Durham. Pourtant, Lord Durham a été odieux avec les Canadiens français. Il a dit dans son rapport qu’il fallait assimiler les Canadiens français, que nous étions de toute façon un peuple sans culture et sans histoire. Je trouve ça curieux alors qu’on déboulonne des figures coloniales un peu partout… que lui, non, qu’on ne dise rien, mais quand c’est contre les francophones, c’est accepté. Mais, c’est aussi que les francophones, on est conciliants, souvent, on ne dit rien, on choisit nos batailles pour vivre en paix.

Amanda Simard est originaire du village d’Embrun, dans l’Est ontarien, un village historiquement francophone situé dans la municipalité de Russell. Lorsqu’elle était étudiante, en 2009, la municipalité a fait adopter un règlement sur l'affichage bilingue. S’en est suivie une saga judiciaire qui s’est rendue jusqu’à la Cour suprême du Canada. Des militants anglophones, d’un village voisin, étaient farouchement contre l’initiative d’inclure le français dans l’affichage commercial de la région.

J’assistais aux délibérations au tribunal. À un moment donné, une femme s’est levée dans l’assistance, je m’en souviendrai toujours. Elle a dit très fort et avec un accent dramatique : "This is the end of the English language!" ( C’est la fin de la langue anglaise.) Et je me suis dit : "Wow! Il y a vraiment des gens qui pensent que l’anglais est en péril? Menacé?"

Amanda Simard se réjouit que le gouvernement fédéral, dans la nouvelle mouture de sa Loi sur les langues officielles, reconnaisse, pour la première fois, l’asymétrie entre les besoins de protection des minorités francophones hors Québec et de la minorité anglophone au Québec. Il faut bien sûr respecter les droits de la minorité anglophone au Québec, mais l’anglais à Montréal et le français à Vancouver, ce n’est pas la même chose! Et quand on reconnaît le problème, on peut agir et essayer de régler le problème.

Au-delà des politiques gouvernementales, Amanda Simard estime que la préservation de la langue française doit passer aussi par une conscience et un engagement personnel. J’ai des amis francophones qui se parlent sur Facebook en anglais, toujours en anglais, pourquoi?

L’arrière-grand-père d'Amanda Simard faisait partie de l’Ordre de Jacques-Cartier, une société secrète fondée à Vanier (aujourd'hui fusionnée à Ottawa) en 1926 et dont le but était de défendre les intérêts des Canadiens français catholiques contre l'influence des orangistes, qui menaient toutes sortes d'actions visant à assimiler les francophones, à les faire taire.