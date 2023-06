Catastrophes naturelles : un système d’alerte en temps réel et à l’échelle du pays

À cause des feux de forêt, des tornades et des inondations, les alertes d’urgence se sont multipliées aux mois de mai et juin en Alberta. Derrière chacun de ces avertissements se trouve le système national En Alerte qui avertit en temps réel la population en cas de danger imminent.

En Alerte permet aux autorités locales ou fédérales d’envoyer des messages d’urgence sur les cellulaires, sur les écrans de télévisions ou à la radio en quelques secondes.

Les autorités sont les agences autorisées et formées à utiliser le système. À l'échelle fédérale, Environnement et Changement climatique va, par exemple, prévenir la population en cas d'avertissements météorologiques. Du point de vue provincial ou territorial, les autorités vont varier d’un endroit à l’autre.

En Alberta, c’est l'Agence de gestion des urgences qui est responsable du système d’alerte. Cependant, la police, les établissements métis, les Premières Nations et les municipalités peuvent aussi utiliser le système En Alerte.

D'une situation locale au système national

Tout commence par une situation dangereuse, où la vie des gens est en péril , précise Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Pelmorex qui opère l’infrastructure technique du système En Alerte. Face à l’urgence, les autorités accèdent aux systèmes et choisissent le type d’alerte adéquate, par exemple un feu, une inondation, une tornade ou encore une alerte Amber.

Le système En alerte peut être utilisé pour de nombreux types d'urgence : tornade, feu, inondation, chaleur importante par exemple. Photo : Radio-Canada

Ensuite, [elles] vont déterminer la région cible ou l'endroit où l'alerte sera diffusée. Ça peut être une ville, une région ou encore une province entière , explique le directeur des alertes publiques.

Pour finir, les autorités écrivent l’alerte et les instructions, en cas d’évacuation par exemple, et les diffusent à la population concernée.

À l'échelle fédérale, elles doivent écrire les messages dans les deux langues officielles, mais si c'est une situation très critique, l'alerte va être envoyée dans une langue seulement en attendant que la traduction soit préparée , ajoute Martin Bélanger.

Néanmoins, cette directive bilingue n’est pas imposée aux provinces et territoires qui peuvent choisir de communiquer seulement en anglais ou en français.

Du système national à la population

Une fois le message envoyé par les autorités, c’est l’infrastructure du système national qui prend le relais.

En quelques secondes, le message va être traité et envoyé à tous les diffuseurs et à tous les fournisseurs de services sans fil de la région ciblé. Cela veut dire que les stations de télévision, les stations de radio ou encore les fournisseurs de téléphonie cellulaire vont recevoir cette alerte et vont donc l'envoyer au public , continue Martin Bélanger.

Le système national d'alerte publique est un service critique pour communiquer des informations très importantes. [...] Il y a des mesures qui sont déjà établies pour que le système fonctionne, même s' il y a une panne d'électricité par exemple.

Selon En alerte, en date du 22 juin 2023, 193 alertes ont été envoyées en Alberta depuis le début de l'année. C’est plus de la moitié des 334 alertes envoyées à travers tout le Canada depuis le 1er janvier. Ces alertes ont été données pour 2 crises civiles, 1 animal dangereux, 5 crues éclaires, 146 feux échappés et 39 tornades peut on lire sur le site d’En Alerte.