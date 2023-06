L’incendie près de Calabogie semble avoir été déclenché par un feu abandonné

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le ministère indique que l'auteur de l'incendie pourrait avoir utilisé une rampe de mise à l'eau située près de Wolfe Rapids Road, à l'extrémité nord du lac.

Une ligne d’information existe pour toute personne ayant des informations à ce sujet, ainsi que le bureau du ministère et Échec au crime.

Feu dans l'ouest de la Calabogie toujours en activité

L'incendie a pris naissance le 4 juin et s'est propagé vers la terre ferme, atteignant une superficie maximale d'environ 45 hectares. Les maisons et les chalets situés autour du lac Centennial avaient dû être évacués.

Cinq jours plus tard, soit le 9 juin, l'incendie a été circonscrit et l’ordre d’évacuation a été levé. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts affirme que le feu est cependant toujours en activité et que la zone présente un risque d’incendie élevé.

Le risque d'incendie reste accru au Québec et en Ontario

Depuis le 1er juin, une interdiction d'Ontario de brûler est en vigueur dans la région, située à environ 50 kilomètres à l'ouest de Calabogie et 170 kilomètres à l'ouest du centre-ville d'Ottawa.

Les trois incendies qui subsistent dans l'est de l'Ontario et dans l'ouest du Québec sont maîtrisés, mais le risque d'incendie s'est accru en raison de la chaleur et de l'absence de signes de pluie significative.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a averti mercredi que les pompiers étaient sur le point de perdre le contrôle de dizaines d'incendies qui avaient été circonscrits.