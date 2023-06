Guy Cormier repousse son départ de Desjardins

M. Cormier, qui devait quitter le Mouvement Desjardins au printemps 2024, voit son mandat prolongé jusqu'au plus tard en mars 2026 , tandis que la coopérative se prépare à séparer le rôle de président du conseil d'administration et celui de chef de la direction.

La séparation des fonctions entraîne des changements importants à un moment où la coopérative doit mettre à jour son plan stratégique 2021-2024, explique la porte-parole du Mouvement Desjardins, Chantal Corbeil, en entrevue. Il y a beaucoup d'étapes au niveau de la gouvernance et de la réglementation qu'il va falloir faire.

Si le départ de M. Cormier n'avait pas été repoussé, le nouveau président du conseil, qui sera nommé au printemps prochain, aurait eu la tâche de trouver rapidement un nouveau chef de la direction en période de mise à jour du plan stratégique. Le changement de gouvernance nécessitait aussi des démarches réglementaires encadrées par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les membres du conseil d'administration en sont venus à la conclusion qu'une période de transition de 24 mois serait nécessaire pour assurer une transition harmonieuse. M. Cormier, qui occupe aussi le rôle de président du conseil d'administration jusqu'au printemps 2024, n'a pas participé aux discussions des administrateurs menant à la décision d'étendre son mandat, répond Mme Corbeil.

La décision de séparer les deux fonctions occupées actuellement par M. Cormier a été prise par les membres du Mouvement Desjardins lors de son assemblée annuelle, au printemps.

Elle fait suite à une réflexion des membres et à un souhait de l' AMF , rappelle Mme Corbeil. On a de nouveaux défis. Quand la gouvernance a été mise ensemble, c'était en 1994. On n'avait même pas 100 milliards de dollars d'actif. On est rendu à 400 milliards. [...] On a beaucoup plus de responsabilités.

La prochaine étape sera de choisir un président du conseil. Les administrateurs qui seront élus lors de la prochaine assemblée des actionnaires en mars choisiront qui sera le président du conseil. Le choix devrait être fait en mai 2024. Ça pourrait être un membre du conseil ou quelqu'un de l'extérieur , précise Mme Corbeil.