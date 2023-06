Le Congrès mondial acadien 2024 dévoile un aperçu de sa programmation

Le CMA se veut une grande célébration de la diversité de la culture acadienne. Le congrès se déroulera du 10 au 18 août 2024.

Les couleurs acadiennes flottent à Souris à l'occasion du Congrès mondial acadien à l'Île-du-Prince-Édouard en 2019. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Évidemment, les réunions familiales, l’un des volets importants du CMA , sont au programme. Plus d’une quinzaine de réunions familiales sont en cours de préparation. Le comité organisateur invite la population à communiquer avec lui si d’autres familles souhaitent faire partie de ce volet.

Les neuf journées de programmation offriront plusieurs performances musicales dans diverses salles de la région. Trois événements principaux sont prévus, tels que le Festival de la journée d’ouverture à Clare, la fête nationale de l’Acadie à Yarmouth et le spectacle de clôture à Wedgeport.

Le dévoilement des artistes qui monteront sur scène lors de ces spectacles sera fait dans les prochains mois.

Congrès mondial acadien en 2004 à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Nous sommes ravis de l’avancement du travail exceptionnel mené par notre équipe de programmation en train de planifier des événements, des activités mémorables pour le CMA 2024 , dit Allister Surette, président du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024.

Nous avons très hâte d'accueillir tous ceux qui célébreront avec nous dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en août prochain.

Le Tintamarre à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 15 août 2019, en plein Congrès mondial acadien. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Une nouveauté

Pour la toute première fois, le CMA présentera une résidence artistique multidisciplinaire. Ainsi, une dizaine d’artistes acadiens âgés de 19 à 30 ans se rencontreront pour échanger et tisser des liens qui nourriront leurs projets de création, et visiteront des lieux acadiens significatifs des régions hôtes, comme le site historique national de Grand-Pré.

Ce volet est un partenariat avec la Société nationale de l’Acadie (SNA) et la Commission jeunesse de l’Acadie (CJA).

Des festivités du Congrès mondial acadien en 2014, qui se tenait dans la région du Maine aux États-Unis, de Madawaska et du Témiscouata. Photo : Gracieuseté Congrès mondial acadien

Par ailleurs, le Sommet des femmes fait toujours partie de la programmation. Depuis 1994, ce volet regroupe des femmes acadiennes et francophones, et vise à célébrer le leadership féminin et le transfert intergénérationnel des connaissances traditionnelles et modernes, en inspirant la relève.

Enfin, la Conférence des aînés se déroulera sur trois jours et offrira cinq conférences, un spectacle et des activités sportives et récréatives en marge du Rendez-vous Acadie 50+ Caraquet qui suivra le CMA , en septembre 2024.