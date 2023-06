Sudbury prévoit une hausse de 4.7% de la taxe foncière

D’après Mike Parent, le conseiller municipal du quartier 5, cette hausse est justifiée par le manque de réserves dans les budgets de la ville.

J’ai découvert en faisant mes recherches que le conseil utilisait l’argent des réserves dans le passé pour faire les opérations. On n’a plus de réserves à présent , affirme M. Parent.

Il explique qu'auparavant, les hausses de taxes se situaient toujours entre 3 et 3,7 %, ce qui poussait la ville à utiliser les réserves pour effectuer des opérations.

Avec les hausses prévues en 2024 et en 2025, il espère que la situation sera maîtrisée.

Une augmentation insuffisante

Même si le chiffre peut paraître élevé, le conseiller affirme qu’une seule hausse ne suffira pas pour couvrir toutes les dépenses que la ville doit effectuer.

Il rajoute que si la ville veut opérer convenablement et dans un cours laps de temps, elle devrait faire face à une augmentation de 6 %, voire même de 7 %.

Pour assurer que cette situation ne se répète plus, Mike Parent soutient avoir déposé une motion mardi soir, pour que le conseil épargne au moins 0,8 % de l’argent recueilli, soit trois millions de dollars.

Mike Parent projette de travailler avec les gérants de la ville pour trouver les fonds dont l'épargne de la ville a besoin. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Il reconnaît toutefois que les Sudburois devront s’habituer à ce genre d’augmentation.

On n’a pas eu d’augmentation assez haute les dernières années et l’avenir ne sera pas très normal pour nous. On va s’accoutumer à être à plus de 4 % désormais , affirme M. Parent.

L’augmentation qui n’est pas suffisamment élevée pour les besoins apparents de la municipalité devrait causer une réduction de certains services craint-il.

Si on veut réduire le taux dont on a besoin pour éviter une hausse trop importante, ça va être attaché avec un service ou peut-être une bâtisse publique qu’on va fermer , prévient-il.

Pour l’instant aucun service n’a encore été confirmé comme cible prioritaire pour la réduction de services.

Le conseil reprendra les délibérations budgétaires en décembre et devrait bientôt entamer des discussions avec des gérants de la ville pour trouver des solutions.

Avec les informations de Félix Hallee-Théoret et de Orphée Moussongo