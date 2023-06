De fils en père comme entraîneur des Wolves de Sudbury

Les joueurs des Wolves ne seront pas trop dépaysés lors de leur retour dans le nord de l'Ontario.

L'équipe revient entre les mains de Ken McKenzie, le père de Derek, qui avait agi comme entraîneur-chef par intérim lors du congédiement de Craig Duncanson, le 31 octobre 2022.

Les entraîneurs adjoints Rick Dorval et Gary Ricciardi conserveront aussi leur emploi.

Dans un communiqué de presse, le vice-président et directeur général des Wolves de Sudbury, Rob Papineau, a qualifié de doux amer le départ de son entraîneur-chef Derek McKenzie.

L'ancien joueur de la LNH avait permis à l'équipe de se redresser et de se qualifier pour les séries éliminatoires, après un début de saison difficile sous Craig Duncanson.

Derek sera toujours spécial pour notre club, et on est privilégié que son père, Ken Mackenzie, avec toutes ses connaissances et qui l'a si bien guidé, soit maintenant la personne qui mènera notre groupe de joueurs très spécial qu'on a ici à Sudbury.

Ken MacKenzie revient comme entraîneur-chef des Wolves de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Bons sentiments

M. Papineau poursuit en souhaitant tout le meilleur à Derek Mackenzie et à sa famille, dans leur nouvelle vie à Nashville.

Il assure que la décision a été difficile à prendre, surtout en raison du dévouement de ses jeunes joueurs.

Comme joueur, j'ai toujours tenté de donner mon maximum. Quand je quittais une formation, j'essayais toujours de m'assurer que l'équipe était dans une meilleure position. Et comme entraîneur, j'ai tenté d'implanter les mêmes qualités et les mêmes valeurs à mes joueurs.

Réunification

À Nashville, Derek MacKenzie retrouve Andrew Brunette, un autre Sudburois qui a connu une longue carrière dans la LNH.

Il a été nommé à la tête de l'équipe le 31 mai dernier.

Les deux anciens joueurs ont travaillé ensemble au sein du personnel d'entraîneurs des Panthers de la Floride entre 2019 et 2022.