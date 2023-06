Un nouveau président pour les Élites de Jonquière

Sylvain St-Pierre succède à Michel Simard qui était en poste depuis 18 ans. Propriétaire du restaurant Cora à Chicoutimi, l'homme d'affaires entend appliquer la même philosophie qu'avec les Voyageurs pour le développement du marketing des Élites.

Il veut aussi instaurer un code de conduite pour les parents en vue de la prochaine saison pour éviter que des situations comme celle vécue chez les Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Il y a des rencontres qu’il faut qu’on fasse avec le gouverneur et avec les gens de l’organisation. Avec tout ce qui s’est passé avec l’entraîneur de Saint-Hyacinthe qui a démissionné en raison de la pression des parents, je ne veux pas qu’on vive cela. [...] La rencontre avec les parents va être primordiale; on va vraiment dire les vraies choses pour que les parents sachent où on s’en va , a soutenu Sylvain St-Pierre.

Le nouveau président prévoit aussi s’impliquer activement dans les décisions de l’équipe. D'autres annonces auront lieu d'ici la prochaine saison.

Par ailleurs, Mario Julien, qui est directeur des études au Cégep de Jonquière, a été nommé gouverneur des Élites.