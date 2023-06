Le temps sec et chaud n'offre pas de répit dans des régions comme l'Abitibi et le Nord-du-Québec, où 104 feux sont en activité, dont 21 prennent de l'ampleur, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Les régions sous haute surveillance sont l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des 104 feux qui font rage, 80 se trouvent en zone intensive, soit au sud d'un secteur se situant entre les 50e et 52e parallèles.

Certains des incendies qui avaient été contenus reprennent de la vigueur, et cette situation pourrait s'aggraver.

« La situation météorologique qui prévaut est exceptionnelle. On parle d'une sécheresse très sérieuse. » — Une citation de Katia Petit, sous-ministre associée à la sécurité civile et à la sécurité incendie au ministère de la Sécurité publique du Québec

Plus de 1300 personnes combattent les feux à l'heure actuelle. Mais une sécheresse exceptionnelle sévit et peu ou pas de précipitations sont prévues d'ici lundi, voire mardi. Par conséquent, l'action des avions-citernes et des troupes sur le terrain pourrait en être compromise, d'autant plus que la fumée est intense à certains endroits.

À peu près toutes les communautés dans les territoires visés pourraient être amenées à évacuer , a prévenu Katia Petit lors d'un breffage technique, jeudi. Les autorités invitent donc la population à être prête et les autorités municipales à agir en amont .

À Lebel-sur-Quévillon, où la situation est critique depuis trois semaines, 500 personnes sont encore sur place et la recommandation de quitter la ville est maintenue.

Le maire de cette municipalité, Guy Lafrenière, a prévenu que les conditions vont être intenses jusqu'à dimanche. Lebel-sur-Quévillon n'est pas menacée par le feu comme tel, mais la route 113, par contre, l'est. Ce lien d'accès crucial pour la communauté est surveillé sur une base continue.

Katia Petit a indiqué qu'en temps normal, Lebel-sur-Quévillon reçoit tout près de 95 millimètres de pluie en juin. Cette année, les précipitations n'ont pas encore totalisé 8 millimètres depuis le début du mois.

Des communautés autochtones ont évacué les personnes les plus vulnérables à titre préventif : c'est le cas des Cris de Mistissini (Nord-du-Québec) et des Atikamekw d'Obedjiwan, en Mauricie.

Certains secteurs dans la région de Val-d'Or, comme ceux des lacs Guéguen et Villebon, ont été évacués. La population de Val-Paradis, située à 40 km au nord de La Sarre, est en état de préalerte.

Par ailleurs, un incendie qui fait rage en Ontario se rapproche de Normétal en Abitibi-Ouest, mais il n'a pas atteint le Québec jusqu'à présent.

Interdiction de feux pour la fête nationale

Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) arrosent un foyer d'incendie dans un boisé en Abitibi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Dans ce contexte, les citoyens vivant au nord du fleuve Saint-Laurent devront souligner la fête nationale du Québec en s'abstenant de faire des feux d'artifice ou des feux à ciel ouvert.

« Il ne faut pas qu'il s'ajoute des feux de cause humaine supplémentaires. » — Une citation de Julie Coupal, directrice générale adjointe de la SOPFEU