7 balados à écouter sur la route 

Une épinette noire nommée Diesel, avec Serge Bouchard

Deux ans après son décès, l’anthropologue à la voix caverneuse Serge Bouchard est toujours dans les pensées des adeptes de l’homme de radio, féru de l’histoire des Premières Nations et amoureux de la nordicité.

L’animateur de Radio-Canada a heureusement laissé derrière lui une tonne d’empreintes auditives, dont le balado Une épinette noire nommée Diesel, une épopée grandiose d'un bout à l'autre du pays sur la route Transcanadienne.

« Une épinette noire nommée Diesel », le Canada de bout en bout Photo : Radio-Canada

Avec sa petite équipe, Serge Bouchard part du cap Spear, à Terre-Neuve, avec, dans ses bagages, une jeune épinette qu’il ira transplanter à Victoria, en Colombie-Britannique. En cours de route, les arrêts et les rencontres servent de prétexte pour raconter l’histoire de cet immense territoire qu’est le Canada.

Durée : 15 épisodes de 54 minutes chacun

Où l’écouter : sur l’application et la page de Radio-Canada OHdio

Série originalement diffusée du 24 février au 14 mars 2003

Juste entre toi et moi, avec Dominic Tardif

Le journaliste Dominic Tardif est à la barre du nouveau balado Juste entre toi et moi, présenté par La Presse, dans lequel il s’entretient longuement avec des personnalités québécoises en toute intimité; des rencontres qui donnent lieu à de riches échanges où se mêlent anecdotes, confidences et réflexions.

Le journaliste Dominic Tardif Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

En date du 21 juin, trois épisodes ont été diffusés, soit ceux de Katherine Levac, de Richard Séguin et de France Beaudoin. Trois autres épisodes seront dévoilés dans les prochaines semaines, le lundi.

Durée : 6 épisodes d’environ 1 heure chacun

Où l’écouter : sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Google Balados

L’heure du crime, avec Jean-Alphonse Richard

Vous êtes adepte de true crime, mais connaissez déjà toutes les grandes affaires criminelles québécoises? Pourquoi ne pas faire un tour de l’autre côté de l’Atlantique avec L’heure du crime, émission incontournable de la station RTL depuis 2010?

Chaque jour de la semaine, l’animateur Jean-Alphonse Richard, qui a remplacé Jacques Pradel à la barre de l’émission en 2020, aborde une affaire criminelle s’étant déroulée en France ou dans des pays limitrophes. Après un résumé bien ficelé des faits, il en discute ensuite avec des personnes invitées – journalistes, proches des victimes, enquêteurs et enquêtrices, avocats et avocates de la défense ou procureurs et procureures au dossier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le journaliste Jean-Alphonse Richard est à la barre de «L'heure du crime». Photo : RTL

De scabreuses histoires de tueurs en série comme celle de l’ogre des Ardennes Michel Fourniret à d’insondables cas de personnes disparues, L’heure du crime rouvre des dossiers marquants et d’autres tristement oubliés. Les meilleurs épisodes des saisons précédentes sont également accessibles dans le balado Les collections de L’heure du crime.

Durée : plusieurs saisons d’émissions quotidiennes d’une durée d’environ 1 heure

Où l’écouter : sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify

L’insolence du quotidien, avec William Bernaquez

Certaines personnes espèrent gravir le Kilimandjaro alors que d'autres veulent juste monter les escaliers de leur tour à condos. Nouvelle production de Radio-Canada OHdio, le balado L’insolence du quotidien est animé par l’humoriste William Bernaquez, qui s’est fait amputer une jambe à l’âge de 12 ans à la suite d’un cancer.

Le balado «L'insolence du quotidien» Photo : Radio-Canada

Avec humour, il s’entretient avec des personnes en situation de handicap et parle des défis qu’elles rencontrent au quotidien, que ce soit pour faire du sport, trouver l’amour ou simplement sortir de chez soi.

Durée : 5 épisodes d’une vingtaine de minutes

Où l’écouter : sur l’application et la page de Radio-Canada OHdio

Tu me niaises, avec les gars de Sèxe Illégal et Jean-François Provençal

Ceux et celles qui ont envie de rigoler tout en évoquant les écueils du capitalisme sauvage peuvent se tourner vers le balado non scripté Tu me niaises, animé par Philippe Cigna et Mathieu Séguin – anciennement du duo comique Sèxe Illégal –, ainsi que Jean-François Provençal, membre du collectif Les Appendices.

Il faut certes entrer dans l’univers particulier des trois comparses, entre parties de cartes Magic, speedruns de jeux vidéo  (Nouvelle fenêtre) , films de série B et débats de fond comme le goût du panais comparé à celui du raisin, mais lorsque le déclic se fait, Tu me niaises peut rapidement créer une dépendance.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mathieu Séguin, Philippe Cigna et Jean-François Provençal, du balado «Tu me niaises» Photo : Page Facebook de Tu me niaises

Dans la plupart des épisodes, le trio reçoit une personnalité de la colonie artistique ou autre afin de discuter de son œuvre et de sa démarche, mais aussi de tout et de rien, les loquaces animateurs passant aisément du coq à l’âne.

Durée : 4 saisons avec des épisodes hebdomadaires d’une durée d’environ 1 heure chacun

Où l’écouter : en version audio sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify, en version vidéo sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) , ainsi que sur la page Patreon du balado  (Nouvelle fenêtre) , qui, pour une somme supplémentaire, donne accès à du contenu exclusif et à des épisodes en avance

Détours, avec Émilie Nicolas

Détours est le premier contenu francophone de Canadaland, une entreprise canadienne qui exploite un site d'actualités et un réseau de balados. L’émission bimensuelle est animée par la journaliste Émilie Nicolas, qui reçoit un éventail de personnalités médiatiques, de journalistes, ainsi que d’auteurs et autrices pour débattre de sujets brûlants d’actualité.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La journaliste Émilie Nicolas Photo : Canadaland

Les 15 épisodes mis en ligne depuis septembre 2022 traitent notamment de la loi 96 au Québec, des deux formes de conservatisme au Canada et de la couverture médiatique actuelle au Québec autour de la dénonciation de violence à caractère sexuel.

Durée : 15 épisodes d’une durée de 30 minutes à 1 heure

Où l’écouter : sur le site de Canadaland  (Nouvelle fenêtre) ou sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify

Ainsi soit chill, avec Jérôme 50

Vag, wesh, sick… Si vous ne comprenez plus rien de ce que raconte votre ado, laissez Jérôme 50 vous guider à travers les spécificités du nouveau français parlé par les jeunes chilleurs et chilleuses du Québec.

L’auteur-compositeur-interprète et étudiant en linguistique, lui-même connu pour son vocabulaire fleuri, décortique dans Ainsi soit chill les tendances et expressions linguistiques en vogue avec l’aide de spécialistes et appuyé par une collection de témoignages glanés aux quatre coins de la province et ailleurs dans la francophonie.

Jérôme 50 tire profit de son expertise en linguistique pour décrypter la langue des jeunes générations. Photo : Radio-Canada

Le balado est inspiré par le mémoire de maîtrise de Jérôme 50, un ouvrage collaboratif regroupant environ 4000 mots et expressions et qu’il appelle le Dictionnaire chilleur.

Durée : 5 épisodes d’une durée de 15 à 30 minutes chacun

Où l’écouter : sur l’application et la page de Radio-Canada OHdio