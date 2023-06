Des espoirs pour une piscine à Matane et un aréna à Gaspé

Gaspé et Matane saluent le nouveau Programme d’aide financière de Québec pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, Daniel Côté, rappelle qu’il s’agit du retour d’un des rares programmes qui aide financièrement les municipalités à investir dans l’entretien, la rénovation ou la construction d’infrastructures de sports et de loisirs.

Le maire de Gaspé comme celui de Matane, Eddy Métivier, promettent tous deux que leurs projets seront sur les rangs.

Le dernier appel d’offres du programme datait de 2019. Dans la région, plusieurs projets n’avaient pas passé la rampe, dont celui du complexe aquatique de Matane et du complexe sportif de Gaspé. Le budget du programme était alors de 294 millions de dollars, mais il aurait fallu 1,5 milliard de dollars pour financer tous les projets soumis.

Cette fois, le programme sera doté d’un budget de 300 millions de dollars. Québec financera les deux tiers des projets jusqu’à un maximum de 20 millions de dollars.

À Gaspé, le maire Daniel Côté veut minimiser le risque pour ne pas voir à nouveau le remplacement de l’aréna repoussé. Il y a péril en la demeure. L'aréna de Gaspé tombe en ruines, ce n’est pas une cachette pour personne , commente-t-il.

La Ville a donc décidé de scinder en deux le projet qui avait déjà été déposé.

Le projet de remplacement de l’aréna sera présenté en septembre tandis que celui du centre multisports ainsi que du terrain de gazon synthétique attendra à un autre moment. On s'était fait dire à l'époque, pas officiellement parce que ce n'est pas politiquement correct, mais en coulisse, on nous avait dit que nous étions un peu gourmands de demander autour de 20 millions pour un projet de complexe sportif pour une ville de 15 000 habitants , explique Daniel Côté.

Pour avoir encore plus de chances de voir son projet accepté, Gaspé a d’ailleurs déjà préparé les plans et devis du nouvel aréna. Plus les coûts sont précis, plus on a de chances d’avoir accès à la subvention , précise le maire.

Une piscine pour Matane?

Matane lorgne aussi une aide financière pour une nouvelle piscine municipale,. La sienne, construite en 1967, est aussi en fin de vie. Le refus d’en financer la reconstruction lors du dernier appel d’offres avait été reçu comme une nouvelle crève-cœur.

Le bassin a même dû être récemment réduit pour réparer d’importantes fuites.

Le maire Eddy Métivier souligne que la Ville est prête depuis un bon moment déjà. Le projet a même été soumis au processus d’appel d’offres. La soumission qu'on avait eue, on avait comme goûté les premières augmentations de coûts de matériaux, ça s'est soldé aux alentours de 20 millions , rappelle le maire.

Le projet complexe aquatique Matane Photo : Source : Firme d'architectes ABCP, Québec

Un travail de révision du projet sera effectué au cours de l’été. Pour l'adapter, l'amener selon les critères du nouveau programme , précise M. Métivier. Mais on va également réviser certains coûts. Il y a peut-être des choses qu'on va modifier pour être sûr de rentrer dans l'enveloppe budgétaire. Pour voir ce qu’il y a lieu de faire pour optimiser le projet.

Le maire souligne que toute la population attend le projet et qu’il a déjà entrepris de sensibiliser la ministre responsable de la région Maïté Blanchette Vézina. Quelque 250 personnes s’étaient aussi mobilisées au début de l’hiver pour une nouvelle construction.

Les citoyens mobilisés réclamaient au gouvernement de financer la construction d’un nouveau complexe aquatique à Matane. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Le maire de Gaspé, ancien président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), estime que le plafond de 20 millions de dollars permettra de donner un coup de pouce au réseau d’arénas du Québec qui, dit-il, est dans un très mauvais état . Grosso modo, le coût d'un aréna neuf de nos jours, avec l'indexation des coûts et l'inflation, on est quelque part autour d'un 14 millions de dollars. C’est pas mal dans ces eaux-là qu’on arrive avec l’aréna de Gaspé , explique M. Côté.

Il s'attend à des réponses en décembre : ça sera peut-être un cadeau de Noël pour les citoyens de Gaspé. La construction d’un nouvel aréna pourrait s’amorcer en 2025, selon les délais imposés par le processus d’appel d’offres.

D'autres municipalités et villes de la Gaspésie pourraient bénéficier de ce nouveau programme de Québec.

Daniel Côté rappelle que Québec a promis, lors du dernier budget en mars dernier, qu’il investira 1,5 milliard de dollars en 10 ans dans les infrastructures sportives et de loisirs.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois