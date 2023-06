Un rapport déplore le manque de soutien accordé à Eishia Hudson avant sa mort en 2020

Eishia Hudson, une adolescente autochtone abattue par un policier de Winnipeg en 2020, n'a pas reçu le soutien dont elle avait besoin de la part du gouvernement et des systèmes scolaires du Manitoba, indique un récent rapport du bureau du protecteur des enfants et des jeunes de la province.

Le document, intitulé « Memengwaa Wiidoodaagewin (Butterfly Project): Honoring Eishia Hudson », a été dévoilé jeudi.

Il partage l'histoire d'Eishia Hudson, examine les services qui lui ont été fournis, présente les points de vue des jeunes racisés sur les services de police du Manitoba et formule des recommandations.

Selon le document, l’adolescente qui est membre de la Première Nation ojibwée de Berens River n’a pas toujours reçu le soutien dont elle avait besoin.

Elle avait 16 ans lorsqu’elle a été abattue par un agent de police lors d'une poursuite en voiture. Eishia Hudson se trouvait à bord d'un véhicule impliqué dans le cambriolage d'un magasin d’alcool dans le quartier Sage Creek.

L'adolescente a, par la suite, été envoyée au Centre des sciences de la santé (HSC), où elle a succombé à ses blessures. L’autopsie a révélé qu’une blessure par balle à la poitrine avait causé sa mort.

Après avoir enquêté sur la mort d’Eishia Hudson, l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba (UEI) a déclaré ne pas recommander que des accusations soient portées contre le policier impliqué dans cette affaire.

En mars 2021, le médecin légiste en chef du Manitoba a ouvert une enquête conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales. Elle stipule qu'une enquête doit être ouverte si une personne meurt des suites de l'usage de la force par un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions.

La famille d'Eishia Hudson, le Service de police de Winnipeg, le bureau des défenseurs de la famille de l'Assemblée des chefs du Manitoba et le bureau du protecteur des enfants et des jeunes de la province ont reçu la permission de participer à l'enquête.

Le rapport de la protectrice sera remis au médecin légiste en chef du Manitoba dans le cadre de son enquête qui se tiendra à une date ultérieure.

Des services intégrés en milieu scolaire

D’après le rapport, Eishia Hudson était une personne colorée capable d'égayer une pièce avec son humour et son rire .

Lorsqu’elle avait deux ans, ses deux parents ont été emprisonnés. Elle a passé sa jeunesse dans des foyers d'accueil, des refuges de placement d'urgence, notamment.

Eishia Hudson était membre de la Première Nation ojibwée de Berens River, à 360 km au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Elle avait des difficultés à l'école et démontrait des comportements conformes à ceux d'un enfant qui a du mal à s'intégrer, connecter, se sentir en sécurité et faire confiance aux adultes responsables , indique le rapport.

Eishia Hudson avait bénéficié de services intégrés en milieu scolaire dans le cadre du programme COACH 1, qui offre une prise en charge émotionnelle, comportementale et scolaire aux enfants de 5 à 15 ans.

Le programme de soutien a fonctionné pour Eishia. Pendant sa participation à COACH 1, elle était impliquée et présente. Elle fixait des objectifs pour l'avenir, et dans l'ensemble, elle allait bien , indique le rapport.

Cependant, lorsqu’elle a cessé d’être admissible au programme à cause de son âge, sa fréquentation scolaire a chuté.

Le rapport recommande à la province d'étendre ce programme à plus de divisions scolaires et aux étudiants de 16 ans ou plus.

De surcroît, il demande la création d'un modèle jeunesse du programme Alternative Response To Citizens in Crisis (Nouvelles solutions pour les personnes en crise), qui offre un soutien aux personnes en crise de santé mentale à Winnipeg.

Violence et discrimination raciale

Le rapport souligne l’expérience de 35 jeunes dont la plupart s’identifient comme Autochtones ou Noirs et indique que leurs interactions avec la police les mettaient mal à l'aise et qu’elles étaient caractérisées par la violence, les abus, les menaces, une conduite non professionnelle et de la discrimination raciale.

Les jeunes ont une immense perspicacité quant à la façon dont la police peut améliorer ses relations avec les jeunes racialisés, affirme le rapport.

Le bureau du protecteur des enfants et des jeunes au Manitoba recommande que la province consulte les jeunes pour s'assurer que la stratégie de formation en sécurité publique soit centrée sur eux, tienne compte des traumatismes et soit anti-oppressive.

Avec les informations de Rachel Ferstl