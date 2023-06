Arrestations massives à Sept-Îles pour trafic de stupéfiants

21 présumés trafiquants de drogue ont été arrêtés par l’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Sept-Îles affiliée à la Sûreté du Québec et par la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam. Des perquisitions dans huit résidences et six véhicules ont permis de saisir entre autres 1500 comprimés de méthamphétamine, un quart de kilogramme de cocaïne et près de 11 000 $.