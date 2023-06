Propagande russe : le mea culpa de Marina Ovsyannikova

Nous l’avons rencontrée dans un café du centre-ville de Paris, au début de juin, par un après-midi ensoleillé.

Elle est libre, mais se sent encore en danger.

Mes amis me demandent souvent à la blague si je préfère mourir frappée par une voiture ou empoisonnée au Novitchok , dit Marina en riant avec une désinvolture aussi surprenante que déstabilisante.

Mais je me dis que Vladimir Poutine a de bien plus gros problèmes que moi aujourd’hui. Donc, j’essaie de ne pas trop m’inquiéter pour ma sécurité personnelle.

Toujours est-il que Marina Ovsyannikova ne peut pas sortir sans garde du corps et doit toujours se méfier des gens qui rôdent autour d’elle.

La journaliste de 44 ans ne peut rien laisser au hasard, et ce, même si elle vit aujourd’hui à 3000 kilomètres de Moscou, en exil à Paris depuis cinq mois.

D’ailleurs, n'eussent été la France et l’organisme Reporters sans frontières qui ont organisé et facilité en secret son départ de la Russie, Marina serait fort probablement en prison avec d’autres dissidents.

Elle est accusée d'avoir plusieurs fois discrédité l'armée russe, comme c'est interdit par la loi; et ce crime est passible de 15 ans d'emprisonnement.

En direct dans un bulletin de nouvelles à la télévision russe, Marina Ovsyannikova a déployé une pancarte sur laquelle il était écrit : « Non à la guerre : ne croyez pas à la propagande, ici on vous ment. Les Russes contre la guerre ». Photo : Getty Images / AFP/ ALEXANDER NEMENOV

La journaliste est devenue célèbre le 14 mars 2022. C’est elle qui avait entre autres fait irruption à la télévision d’État en direct durant le bulletin de nouvelles le plus regardé de Russie, celui de la première chaîne, Pervyi Kanal, où elle travaillait.

Derrière l’animatrice qui n’a pas bronché, Marina a agité une pancarte où on pouvait lire Non à la guerre : ne croyez pas à la propagande, ici on vous ment. Les Russes contre la guerre .

Un premier coup d'éclat pour lequel elle a été arrêtée, mais elle n'a écopé que d’une amende de 800 $.

Sa croisade contre le régime ne faisait que commencer. Cela fait des années que le désir de protester contre la machine de propagande grandissait en moi , explique Marina Ovsyannikova. Elle connaît bien cette machine pour y avoir travaillé une grande partie de sa vie adulte comme journaliste, puis comme réalisatrice, dans l’ombre, mais complice malgré tout de l’usine à mensonges du Kremlin.

« Même si je n'étais qu’une toute petite pièce dans ce mécanisme de propagande, j'ai honte de ne pas avoir trouvé la force de partir plus tôt. J’ai honte d’avoir contribué à son bon fonctionnement. » — Une citation de Marina Ovsyannikova, journaliste russe en exil

Il aura fallu l’invasion de l’Ukraine pour la sortir de son mutisme et du confort financier et social que lui procurait son travail. Ce fut un choc terrible. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus , dit-elle des jours qui ont suivi les premiers bombardements.

Tout ce que je voulais faire, c’était dire la vérité aux Russes.

Marina Ovsyannikova baignait dans la propagande, et ce, même à l’extérieur de son travail. Son ex-mari et père de ses deux enfants, Igor Ovsyannikov, est l'un des cadres de la chaîne anglophone Russia Today, qui fait l'apologie du Kremlin à l’étranger.

Marina impute d’ailleurs leur séparation en 2018 à des visions diamétralement opposées du régime russe et à ses opinions libérales à elle.

De mon point de vue, il est devenu prisonnier d’une cage dorée, et pour cela, il a vendu son âme au diable avant même le début de la guerre , écrit la journaliste au sujet de son mari dans un livre qu’elle a publié en six langues et qu'elle a commencé à rédiger lorsqu’elle était assignée à résidence à Moscou avec un bracelet à la cheville.

La journaliste Marina Ovsyannikova a commencé à écrire son autobiographie lorsqu'elle était assignée à sa résidence de Moscou. Photo : Marina Ovsyannikova

J’étais seule et je ne savais plus quoi faire. Seule, car sa rébellion lui a coûté sa famille, sa maison et ultimement son pays, dit-elle, gracieuseté d’une campagne de salissage du Kremlin.

Bien sûr, tout le monde a travaillé pour saisir le tribunal, pour retirer la garde des enfants et les confier à mon mari. Tout a été fait pour me détruire.

Sa mère l’a reniée et son fils aîné ne lui parle plus. Pour eux, je suis une traîtresse, une honte à ma patrie , dit Marina.

Il lui reste sa dignité et, surtout, sa fille de 12 ans avec qui elle a réussi à fuir la Russie l’automne dernier dans des circonstances chaotiques dignes d’un film, en pleine nuit, à pied dans la forêt et la boue. Une opération secrète et dangereuse orchestrée par Reporter sans frontières (RSF) pour une consœur en danger.

La campagne de protestation de Marina Ovsyannikova ne s’est pas arrêtée à sa célèbre sortie en direct à la télévision.

Ayant seulement écopé d’une amende, elle profitera de sa liberté et de sa célébrité pour passer les mois qui ont suivi à voyager en Europe. Elle a été porte-voix de l’opposition à la guerre dans les médias occidentaux.

Elle a même décroché un emploi pour le quotidien allemand Die Welt, pour qui elle tentera de se rendre en Ukraine en mai 2022 dans l'espoir d’y faire des reportages sur les réfugiés, mais aussitôt arrivée à Kiev, elle repart pour des raisons de sécurité.

Marina Ovsyannikova, en compagnie de sa fille de 12 ans avec laquelle elle a fui la Russie à destination de Paris, en France. Photo : Marina Ovsyannikova

« Il est évident qu’il était très difficile de croire en ma sincérité. Le Kremlin a inondé l'espace médiatique avec des théories du complot et pour brouiller les cartes en disant que j'étais une agente du FSB ou une espionne britannique. En Russie, on disait que ma place était en prison et, de leur côté, les Ukrainiens disaient aussi que ma place était en prison sous prétexte que j'étais une agente de propagande. » — Une citation de Marina Ovsyannikova

C’est une fois de retour à Moscou, en juillet 2022, que Marina ose une fois de plus et pour la dernière fois manifester en public en s'installant sur les quais de la Moskva, juste en face du Kremlin, avec une affiche : Poutine est un meurtrier, ses soldats sont des fascistes.

Un geste pour lequel elle sera arrêtée et assignée à résidence, en attendant son procès.

Son autobiographie No War non seulement raconte son périple, mais offre un regard unique sur le pouvoir de la propagande russe et le rôle des artisans qui l’animent et la transmettent dans les foyers de dizaines des millions de Russes.

« Cette guerre est possible parce que Poutine a détruit tous les médias d'opposition et les Russes ont subi un lavage de cerveau complet. » — Une citation de Marina Ovsyannikova

Devenir journaliste était pourtant son rêve depuis l’enfance. Marina Ovsyannikova est née à Odessa d’un père ukrainien et d’une mère russe, dont la carrière l'a amenée à s'installer à Grozny, en Tchétchénie, avec toute la famille.

Son enfance sera marquée par la première guerre de Tchétchénie au cours de laquelle la maison familiale a été complètement détruite par l'armée russe.

Nous avons tout perdu. Nous étions des réfugiés. Il aura fallu dix ans pour que notre vie commence à s'améliorer.

Une fois ses études universitaires terminées, elle réalise son rêve et devient reporter pour la première chaîne Pervyi Kanal.

À l'époque, nous faisions encore du journalisme digne de ce nom , soutient Marina.

« Ce n'était pas une machine de propagande, mais Poutine a détruit petit à petit toute notre indépendance. » — Une citation de Marina Ovsyannikova

Elle affirme que la situation s’est détériorée au cours des 10 dernières années et elle énumère dans son livre les règles d’or du métier auxquelles elle se prêtait à la télévision d’État :

« La diffusion d’informations sur Vladimir Poutine ne doit jamais être suivie de mauvaises nouvelles. Il est interdit de diffuser de bonnes nouvelles ou des nouvelles positives en provenance des États-Unis et de l’Europe de l’Ouest. » — Une citation de Marina Ovsyannikova

Marina Ovsyannikova affirme avoir sous-estimé le pouvoir de la désinformation du Kremlin.

Personne dans le couloir du bureau ne croyait à la propagande. On se le disait et on en riait. Mais on diffusait quand même.

Marina Ovsyannikova dit qu'elle n’a pas fait une croix sur sa carrière de journaliste, mais concède que la presse indépendante russe en exil se méfie encore d’elle aujourd'hui.

« Je suis considérée comme toxique dans le milieu, étant donné que j’ai passé autant de temps à travailler pour les médias d'État. » — Une citation de Marina Ovsyannikova

Marina dit refaire sa vie, cette fois fidèle à ses convictions, en travaillant de concert avec les groupes d'opposition russe en France, où elle attend d’officialiser son statut de résidente.

Elle ne sait pas si elle pourra un jour rentrer en Russie, mais ne prédit qu'une année sombre pour son pays. Une guerre civile, des déchirements? Sa seule conviction est qu’il faut une victoire de l'Ukraine pour entraîner la chute de Vladimir Poutine.

Mais la question fondamentale que tout le monde se pose, c'est de savoir si la Russie retrouvera un jour le chemin de la démocratie , soutient la journaliste.

Marina Ovsyannikova dit avoir écrit son livre pour que le monde comprenne que la guerre n’est pas celle des Russes, mais celle de Vladimir Poutine.