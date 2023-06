Devant une saison teintée de mauvaises conditions météorologiques et de la présence hâtive de baleines noires, les pêcheurs de homard du nord-est du Nouveau-Brunswick ont perdu plusieurs journées de pêche. Une demande a été envoyée au ministère des Pêches et des Océans pour que la saison soit prolongée de quatre jours.

Lloyd Carroll, président de l’Association des pêcheurs d’Inkerman et de Four Roads affirme avoir perdu 13 jours de pêche cette saison, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de dollars .

Mauvaise météo, la température de l’eau était froide, ça vient rien que de se réchauffer ces jours-ci , dit-il.

Le début de la saison de la pêche au homard a été retardé de quelques jours pour plusieurs sections de la zone 23 en mai dernier, en raison du mauvais temps. Photo : Radio-Canada

Plusieurs pêcheurs de la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin, ont dû rester à quai au début de la saison de pêche, à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Lloyd Carroll explique qu’en raison d’un départ en mer retardé, la saison se terminera le 4 juillet, une extension automatiquement donnée aux pêcheurs, lorsque cette situation survient.

Toutefois, plusieurs autres obstacles sont venus brouiller les cartes des pêcheurs de homard. La présence hâtive de baleines noires a entraîné la fermeture temporaire de la pêche dans certaines parties de la zone ou forcé les pêcheurs à déplacer leurs casiers. Les journées de mauvais temps se sont succédé, causant la perte de plusieurs casiers.

C’est toutes des choses mises ensemble qui font que la saison n’a pas trop été bonne , lance Lloyd Carroll.

Il a donc fait une demande officielle auprès du ministère des Pêches et des Océans pour que la saison de pêche soit prolongée de quatre jours, soit jusqu’au 8 juillet.

« La température de l’eau vient rien que de commencer à se réchauffer. Normalement, depuis le début de juin, l’eau se serait réchauffée déjà. » — Une citation de Lloyd Carroll, président de l'Association des pêcheurs d'Inkerman et de Four Roads

Le capitaine explique que la majorité des pêcheurs de la région veulent obtenir ce prolongement de saison. Il explique que la ressource est présente, mais pas à la quantité normale . Selon lui, l’ajout de quatre jours de pêche n’affecterait pas la ressource dans les années à venir.

Radio-Canada Acadie a contacté le ministère des Pêches et des Océans pour obtenir plus de détails sur la décision quant au prolongement demandé de la saison de pêche au homard et est en attente d'une réponse.

La question du dragage du quai

Par ailleurs, Lloyd Carroll affirme continuer sa lutte dans le dossier du dragage du quai d’Inkerman et demande toujours aux autorités d’intervenir.

Il explique que le mauvais temps a causé des dommages importants.

Les vents forts d'une tempête au début juin ont fait perdre de nombreux casiers de pêche au homard dans la Péninsule acadienne. Photo : Facebook/Alexandre Benoit

On a juste pu sortir éloigner 150 trappes de la côte, le restant a tout resté à l’eau , dit-il, en ajoutant que certains pêcheurs ont perdu jusqu’à 100 trappes.

Il y a des gars qui ont eu des pertes de 10 000 $ en trappes et plus. C’est énorme pour la quantité de homard qui a été débarqué à quai jusqu’à maintenant.

Lloyd Carroll soutient que les autorités provinciales et fédérales se renvoient la balle, car il s’agit d’un quai provincial. Jusqu’ici, le président de l’Association des pêcheurs du quai d’Inkerman et de Four Roads n’a pas pu obtenir de réponses à savoir si l’on procédera au dragage du quai.

D’après les informations de l’émission La matinale