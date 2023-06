Des cyclistes pédalent sur 650 km pour amasser des fonds et lutter contre le cancer

28 cyclistes ont pris la route jeudi matin pour quatre jours de course à vélo afin de lever des fonds pour lutter contre le cancer. L’argent amassé va servir à améliorer les services aux malades, soutenir leurs familles et assister à l'hôpital de Moncton et le CHU Georges-L.-Dumont.

Les personnes qui ne peuvent pas se joindre à cette course peuvent pédaler en solitaire, à leur rythme selon leur disponibilité et faire leur propre collecte de fonds jusqu'à la fin du mois de juin.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Tour de l’espoir rebaptisé cette année Roulons contre le cancer.

C’est ma 9e édition. Je l'ai fait au départ parce que je connaissais les membres de ma famille qui avaient eu le cancer. Au fil des années, les statistiques vont en augmentant et on a besoin de plus en plus d'aide , avance Dany Benoit, cycliste et coordinateur de l’activité.

Dany Benoit pédale pour récolter des fonds pour lutter contre le cancer depuis plusieurs années. Sur cette photo, il se préparait à partir l'année dernière. Photo : Gracieuseté : Dany Benoit

Dany Benoit a lui-même souffert du cancer. Cette maladie a emporté certains de ses amis et membres de sa famille. C'est ce qui explique son engagement depuis 2015.

« Ça me tient à cœur. Et je vais continuer cette cause tant que j'aurai la santé. » — Une citation de Dany Benoit

Le départ des cyclistes devant un petit public admiratif Photo : Facebook Roulons contre le cancer Nouveau-Brunswick / Facebook/Roulons contre le cancer Nouveau-Brunswick

Ces cyclistes ont pris le départ du centre d’oncologie de l'hôpital de Moncton. Ils vont marquer un premier arrêt à la station Irving à Salisbury avant de continuer jusqu'à Quispamsis puis Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Ils invitent la population à leur apporter un soutien le long de leur parcours et surtout faire des dons. Ils pourront les dédier à quelqu’un, un ami ou un membre de leur famille qui lutte contre le cancer ou qui a perdu la bataille.

Selon Dany Benoit, les 28 cyclistes seront de retour à Moncton dimanche entre 16 et 17 h après avoir parcouru 650 kilomètres. L'arrivée se fera au Centre Avenir Les gens peuvent venir nous voir, célébrer avec nous, avec les membres de nos familles, les touristes et les médias qui vont nous accueillir , déclare-t-il.

« Voir comment les gens sont fiers de ce qu’ils ont accompli, voir les visages communier à l'arrivée, c’est émotif et ça fait du bien. » — Une citation de Dany Benoit

Des dons peuvent être faits en personne au kiosque des Amis situé dans le hall principal de l’Hôpital de Moncton, par la poste à la Fondation Amis de l’Hôpital de Moncton, par téléphone et à l’adresse roulonscontrelecancer.nb. Un reçu d'imposition est remis pour des dons de 5 dollars et plus.

