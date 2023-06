La qualité de l’air risque de se détériorer dans l’Est-du-Québec

Les feux de forêt qui se poursuivent dans la province risquent d'affecter la qualité de l'air jusqu'au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Des concentrations élevées de particules transportées par la fumée pourraient se retrouver dans l'air et en détériorer la qualité au cours de la journée de jeudi ainsi que vendredi, selon Environnement Canada.

Pour le moment, ce sont les secteurs plus à l'ouest et au nord de la province qui sont affectés par les panaches de fumée, qui risquent cependant de se déplacer vers l'est.

« Avec les vents d’ouest qui vont prendre, il faut s’attendre à ce que la qualité de l’air se détériore dans l’est en général. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue è Environnement Canada

L'effet des feux de forêt est toutefois déjà visible dans le ciel du Bas-Saint-Laurent, qui, bien qu'il soit dégagé, semble voilé par des nuages. C'est la présence de particules dans l'air en haute altitude qui lui donne cet aspect laiteux , a expliqué le météorologue Jean-Philippe Bégin en entrevue à Info-réveil.

C’est dégagé météorologiquement parlant, il n’y a pas de nuages, mais il y a des particules fines qui viennent bloquer les rayons du soleil , a-t-il indiqué.

Des alertes concernant la qualité de l'air sont en vigueur notamment en Abitibi et sur la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

« Il y a de la fumée dans l'air, mais elle n'est pas près du sol. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin

Pour l'instant, aucun avertissement n'est en vigueur concernant la qualité de l'air au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, contrairement à d'autres régions comme la Côte-Nord, le Lac-Saint-Jean et le Nouveau-Brunswick.

Suivez l’évolution des feux de forêt au Canada  Des centaines de feux de forêt font rage dans plusieurs provinces du pays.

En Gaspésie, la santé publique a déjà averti la population qu'il est possible qu'un panache de fumée atteigne la région jeudi ou vendredi. En cas de détérioration de la qualité de l'air, il est préférable d'éviter les activités intenses à l'extérieur. Les personnes plus vulnérables sont également invitées à demeurer à l'intérieur et à garder les fenêtres fermées.