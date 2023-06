Pénurie d’infirmières : 5 000 quarts de travail restent à combler cet été dans la région

Cet été, c’est sûr que ça va être encore difficile pour les professionnelles en soin. On parle d’un peu plus de 5 000 quarts qui ne sont pas couverts [...]. Il y a encore des travaux qui se font présentement. Ça se fait en continu , a noté Bianca Morin-Tremblay, la vice-présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) à l’émission C’est jamais pareil.

Si la logistique des vacances se révèle compliquée, n’en demeure que la situation est moins critique que l’année dernière. En juin 2022, plus de 6 000 quarts de travail d’infirmières étaient toujours vacants.

C’est mieux que l’an dernier à pareille date, mais pire qu’il y a deux, trois ou quatre ans , indique Bianca Morin-Tremblay.

« On a plus que doublé, triplé les besoins, parce que la pénurie de main-d’œuvre se fait de plus en plus sentir dans la région. C’est sûr qu’il y a des installations qui sont plus critiques que d’autres. » — Une citation de Bianca Morin-Tremblay, vice-présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Fermetures

Parmi les hôpitaux où l’organisation des vacances s’avère un défi, on compte celui de Chicoutimi, mais particulièrement ceux de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, où le recrutement est fastidieux l'année durant en raison de l’éloignement géographique. Période estivale ou pas, pour ces deux installations-là, c’est une situation assez difficile , précise la syndicaliste.

La présidente de la FIQ, Julie Boivin, accompagnée de la vice-présidente de l'organisation, Bianca Morin-Tremblay (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les équipes infirmières ont moins tendance à se déplacer vers le Lac-Saint-Jean.

« Au Saguenay, les hôpitaux sont proches, alors des fois nos équipes volantes vont être volontaires d’aller d’une installation à une autre. Disons que dans le haut du Lac c’est plus compliqué pour ça. » — Une citation de Bianca Morin-Tremblay, vice-présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Les gestionnaires du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent prioriser certains services, comme les urgences ou les CHSLD . À Roberval, le département d'obstétrique connaîtra des fermetures partielles dans les prochaines semaines. Des femmes enceintes près d’accoucher seront déplacées vers un autre hôpital.

Des lits seront fermés à Chicoutimi, Roberval et Alma.

Davantage recours aux agences

Bianca Morin-Tremblay a visité des hôpitaux situés au nord du Lac-Saint-Jean dans la soirée et la nuit de mercredi. Elle a pu constater que davantage d’infirmières liées à des agences de placement étaient en poste.