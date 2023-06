L’Est-du-Québec perdra une circonscription fédérale

Le nombre d’électeurs dans la circonscription est trop bas par rapport aux autres comtés de la province pour justifier son maintien, argue la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales dans son rapport définitif transmis au Directeur général des élections (DGE).

Ainsi, malgré les nombreuses représentations d'élus régionaux pour maintenir la circonscription, la Commission réitère les motifs évoqués dans son rapport déposé en février dernier à la Chambre des communes pour justifier sa décision.

À l'exception du nom de la circonscription de l'ouest du Bas-Saint-Laurent, aucun changement n'a été apporté à la carte électorale qui avait été projetée dans le rapport de la Commission déposé en février. Photo : Radio-Canada

L'actuelle circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia sera donc comme prévu scindée pour faire partie de deux nouvelles circonscriptions plus vastes : Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj et Rimouski–La Matapédia. La MRC de Témiscouata sera quant à elle rattachée au comté de l’ouest du Bas-Saint-Laurent.

Selon la nouvelle carte électorale, la Matanie sera pour sa part rattachée à la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj.

L’entité indépendante chargée de redessiner la carte électorale tous les 10 ans soutient que le statu quo que réclame une pléthore d’élus régionaux, provinciaux et fédéraux à l’égard d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia constitue [...] un parti pris pour l’inégalité du découpage électoral . Ceux-ci reprochaient notamment à la Commission de ne se baser que sur des mathématiques et de faire fi des réalités régionales.

La titulaire de la circonscription d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, s'accroche toutefois à un dernier espoir, celui du déclenchement d'élections précipitées d'ici l'application de la nouvelle carte électorale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

« Il serait inéquitable, et contraire au concept d’une saine démocratie, qu’un député représente beaucoup plus ou beaucoup moins de citoyens que le quotient électoral. [...] Dans ce contexte, le maintien du statu quo que prônent la plupart des opposants n’est pas neutre. » — Une citation de Extrait du rapport définitif de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales

La Commission confirme par ailleurs la naissance d’une nouvelle circonscription dans les Laurentides pour garder intacte la députation québécoise en Chambre des communes.

La députée libérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, s'était elle aussi opposée au redécoupage électoral. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Quant à la crainte de la réduction des services offerts par les élus, soulevée par certains d’entre eux, la Commission soumet que la solution est entre les mains de la Chambre des communes et de son Bureau de régie interne pour ce qui est des ressources attribuées aux bureaux de circonscription.

Les élus de Rivière-du-Loup entendus

Mince consolation dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent : la circonscription qui devait au départ s’appeler Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq se nommera plutôt Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

Cette recommandation du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, accueillie par la Commission, honore ainsi la volonté d’élus louperivois désireux de maintenir le nom de la ville la plus peuplée de la circonscription dans son appellation. Le toponyme Kataskomiq, qui a été ajouté, rappelle quant à lui la présence de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk sur le territoire.

Plusieurs élus régionaux ont défilé devant les commissaires en assemblée publique pour dénoncer leur proposition de supprimer la circonscription. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Dans la même lignée, mais de l’autre côté du fleuve, la circonscription qui devait initialement avoir pour nom Côte-Nord—Kawawachikamach—Uapashke sera remplacée par Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, rappelant de son côté les nations innue et naskapie sur le territoire.

Les commissaires ont toutefois rejeté la proposition des députés fédéraux de choisir un nom plus représentatif de l’identité régionale et territoriale de Rimouski–La Matapédia, qui englobe également les MRC des Basques et de La Mitis.

La procédure de redécoupage électoral doit déboucher au décret de représentation, prévu pour le mois de septembre, après quoi Élections Canada a sept mois pour appliquer la nouvelle carte électorale.