Où mettre son argent dans un déménagement? Prévoir des assurances supplémentaires? Compter sur son réseau d’amis ou sur les services d’un déménageur?

L’émission Au jour le jour s’est intéressée à ces questions à travers des chroniques diffusées aux printemps 1984 et 1985.

La chroniqueuse Claudette Lalonde explique à l'animatrice Ghislaine Paradis les bonne techniques pour emballer ses biens en vue d'un déménagement.

À l’émission du 12 mars 1984, la chroniqueuse Claudette Lalonde expose quelques trucs et astuces pour l’emballage de divers objets afin d’éviter les bris.

La vaisselle est protégée dans une feuille de papier de soie avant d’être emballée dans le papier journal afin de ne pas la salir. Les livres sont empilés vice versa dans une petite boîte afin de ne pas abîmer les couvertures. Puis, pour les miroirs, encadrements et manteaux, on peut se procurer des boîtes spécifiques chez notre déménageur.

La chroniqueuse expose également à l’animatrice Ghislaine Paradis un système pour identifier les boîtes. Chaque pièce de notre nouveau logement est identifiée par un numéro dans une centaine, puis chaque boîte de cette pièce d’un numéro tiré de sa centaine.

Les numéros des boîtes et leur contenu sont notés dans un carnet afin de repérer rapidement notre tire-bouchon avant d’avoir eu à tout déballer! Au moment du déménagement, les numéros sont aussi inscrits sur les portes du logement afin que les déménageurs puissent déjà répartir les boîtes dans les bonnes pièces.

Un système ingénieux qui simplifie le déballage des boîtes dans notre nouveau logement!

La chroniqueuse Hélène Matteau explique à l'animateur Normand Harvey comment bien choisir son déménageur.

À l’émission du 11 avril 1985, la chroniqueuse Hélène Matteau donne quelques conseils pour bien choisir un déménageur, dont les principales qualités sont d’être compétent et qualifié.

Ce n’est pas la grosseur de la petite annonce dans les pages jaunes qui peut nous en assurer , précise-t-elle à l’animateur Normand Harvey.

Les déménageurs professionnels possèdent tous un numéro de permis de la Commission des transports du Québec. Cela les distingue des déménageurs du dimanche, très nombreux durant la période de pointe au Québec qui va du 15 juin au 15 juillet.

Pour ne pas avoir de surprises au moment de la facture du déménageur, il revient au déménagé de fournir le plus d’informations possible afin d’obtenir un devis à l’avance.

On souhaite connaître le nombre de gros meubles et d’électroménagers, le nombre de pièces du logement, l’étage, puis si on doit utiliser lors du déménagement un ascenseur, des escaliers intérieurs ou extérieurs.

La chroniqueuse Hélène Matteau conseille de dresser la liste complète de nos biens avant de déménager. On doit de toute façon la faire pour bien prévoir notre montant d’assurance habitation par la suite.

La chroniqueuse Hélène Matteau explique à l'animatrice Dominique Lajeunesse les éléments à prendre en compte lorsqu'on souhaite déménager sans engager de déménageurs.

À l’émission du 17 mai 1985, Hélène Matteau explique finalement quoi prendre en compte si on choisit de déménager sans avoir recours au service d’un déménageur.

Déménager soi-même coûte généralement moins cher, mais on doit s’assurer de bien lire notre contrat si on loue un camion. Les franchises d’assurances pourraient faire grimper la facture en cas d’accident de la route. Selon la taille du véhicule, il faut aussi savoir conduire le camion, le manier, le reculer.

S'il est trop gros, vous payez pour rien. S'il est trop petit, vous allez le payer en carburant parce que vous allez faire plusieurs voyages , souligne Hélène Matteau.

Avec cette option, on ne rémunère pas les gens qui nous donnent un coup de main pour le déménagement, mais il faut habituellement les nourrir ou du moins, leur offrir un rafraîchissement à destination. Hélène Matteau suggère de choisir des amis qui n’attendent pas trop impatiemment la bière afin que nos biens soient transportés avec précaution!

On doit également prendre soin de bien leur expliquer les risques et les limiter les plus possible afin que notre assurance responsabilité nous couvre en cas de blessures.

En somme, pour économiser du temps et de l’argent, d’autres avenues sont également à considérer. Par exemple ne faire déménager que les gros morceaux par un service de déménageur ou lui prêter main forte afin de boucler le déménagement plus rapidement.

« Si on est bien organisé, c’est plus rentable! » — Une citation de Hélène Matteau

Dans tous les cas, on aura bien pris soin de terminer ses boîtes avant le jour du déménagement, de débrancher les appareils électriques et de désencombrer les passages.

