Dans sa « Stratégie d’intervention collective pour le Village », la Ville de Montréal annonce une série de mesures estivales pour sécuriser les rues et parcs du quartier où l’itinérance, la toxicomanie et la détresse psychologique font chuter l'achalandage touristique et minent la qualité de vie des résidents.

Pour faire face à une cohabitation de plus en plus problématique entre les populations vulnérables et la vocation touristique et résidentielle du quartier, la Ville de Montréal a mis en place une cellule de crise en février dernier pour tenter de rendre sa convivialité et surtout sa sécurité au quartier.

Les effectifs policiers ont été augmentés, notamment près des parcs et espaces publics ainsi que dans les stations de métro du secteur, a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante en conférence de presse.

Une équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) a également été déployée sur le terrain pour identifier des solutions durables aux enjeux de sécurité urbaine et de cohabitation sociale. Les CIUSSS du Centre-Sud et du Centre-Ouest sont aussi mis à contribution pour venir en aide aux populations vulnérables du secteur.

L'accent sur la place Émilie-Gamelin

Dans la stratégie présentée jeudi, qui se veut une continuité de ces mesures, on promet des sommes et des ressources supplémentaires spécifiquement dédiées à la période estivale dans le Village.

Cet argent servira, entre autres, au déploiement d’une équipe d’intervention spécialisée dans les relations interculturelles dans le secteur de la place Émilie-Gamelin afin d’offrir un soutien spécialisé auprès des personnes nouvellement arrivées ainsi qu’un service d’interprétation lors des interventions des autres acteurs de la place Émilie-Gamelin .

Une équipe d’intervention (GRIP Montréal), spécialisée en prévention des violences sexuelles, sera aussi déployée dans le même secteur afin d’effectuer des interventions de proximité et de fournir de l’accompagnement psychosocial.

Deux personnes en intervention psychosociale de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) ont aussi été nouvellement assignées exclusivement au secteur de la place Émilie-Gamelin et du Village, et ce, sept jours sur sept , promet-on dans la Stratégie d’intervention collective pour le Village.

À cela s’ajouteront un plan de propreté public et des budgets supplémentaires pour améliorer l’aménagement de la place Émilie-Gamelin et de l’entrée du Village. De l’animation de rue sera aussi au menu pour occuper davantage l’espace public.

Du financement supplémentaire est aussi annoncé pour améliorer l’animation des lieux pendant l’hiver.

« On ne lâchera pas, on veut que ce soit sécuritaire dans le Village. Les efforts des derniers mois commencent à porter fruit […] mais ce n’est pas tout réglé. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Cohabitation de plus en plus difficile

Mais en dépit des policiers plus visibles dans les rues et du travail des équipes communautaires, la cohabitation demeure des plus problématiques dans le quartier où les trottoirs et les espaces publics servent de refuge aux itinérants et toxicomanes.

« Avec la COVID, on a vu que ça a créé une pression indue sur le secteur. Je dirais même une certaine fracture dans le quartier. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les rues, les parcs et les abords des stations de métro – souvent jonchées de déchets et d’excréments – où ère une faune aussi turbulente qu’inquiétante, découragent de plus en plus de visiteurs de s'asseoir sur une terrasse ou même d'emprunter la portion piétonnière de la rue Sainte-Catherine, autrefois si populaire.

Pour certains résidents du quartier, la cohabitation a atteint depuis longtemps ses limites dans le Village.

Maintenant, on est rendu à la loi et l’ordre , martèle l’un d’eux qui déplore une certaine incongruité des mesures déployées dans le quartier. Ils distribuent des contraventions aux piétons qui ne traversent pas à l'intersection René-Lévesque et Alexandre-de-Sève, alors que des gars fument du crack sur un banc 100 pieds plus loin.

Les commerçants aux abois

La situation s’est à ce point dégradée au cours des dernières années que des propriétaires de bars et de restaurants ont renoncé à ouvrir une terrasse sur la rue en raison du harcèlement que subissent les clients et les employés de la part de personnes en crise, d’itinérants ou de toxicomanes qui occupent la rue Sainte-Catherine.

Les propriétaires de bars et de restaurants qui ont aménagé des terrasses déplorent quant à eux le faible achalandage et la difficulté à trouver du personnel pour travailler dans ces conditions. Certains clients se font harceler lorsqu'ils sont attablés, d'autres se font voler le contenu de leur verre ou de leur assiette, ou sont contraints de dîner en assistant à une altercation ou une psychose en direct dans la rue.

Depuis la pandémie et l'intensification de la crise du logement, le Village et ses stations de métro sont devenus un refuge quatre saisons pour un grand nombre de personnes vulnérables. Certains résidents excédés évoquent un asile à ciel ouvert .

En janvier dernier, le Groupe Archambault a annoncé la fermeture définitive de son magasin presque centenaire de la Sainte-Catherine Est, en évoquant la détérioration croissante des perspectives commerciales dans le secteur qui est devenu, selon la direction, un laboratoire de mixité urbaine .

Un problème complexe

Cette stratégie présentée par la Ville est le résultat d'une année de travaux et de consultations des résidents, commerçants et divers acteurs sociaux et institutionnels du quartier.

Quand on pense à l’avenir du Village, il faut penser à la sécurité, mais il faut aussi avoir une vision, une direction dans laquelle on avance tous ensemble avec des objectifs, ou du moins des devoirs à faire en fonction de nos rôles et responsabilités, explique Valérie Plante.

Il faut s’intéresser à l’accès au logement, aux services adaptés, il faut s’intéresser aux soins de santé, dont la santé mentale, il faut s’intéresser à la sécurité et l’accompagnement des plus vulnérables, mais également à l’aménagement public et la propreté , résume la mairesse qui a rappelé que des progrès visibles ont été accomplis, mais qu'il faudra encore du temps et des efforts pour rendre au quartier son lustre et son attractivité.

Qs salue l'initiative

Une approche saluée par la députée solidaire Manon Massé dont la circonscription, Sainte-Marie–Saint-Jacques, englobe le Village.

Quand on vit une crise, l’important c’est de travailler ensemble et que tout le monde soit mis à contribution , a déclaré Mme Massé qui a offert du même souffle son entière collaboration à cette stratégie.

Je crois toutefois que la Ville de Montréal devra fournir des efforts considérables pour inclure les personnes marginalisées qui doivent faire partie de l’équation , a ajouté la députée.

Je tiens également à rappeler l’importance d’agir en amont afin de prévenir les situations : lorsque les gens n’arrivent plus à se loger, à se nourrir adéquatement, à se faire soigner, ça fait des ravages et le Village en vit les conséquences.