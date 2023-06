Roberval prête à aller de l’avant avec le projet de piscine semi-olympique

Le projet est évalué à plus de 13 millions de dollars. La demande sera acheminée d’ici le mois de septembre. Le PAFIRSPA prévoit une enveloppe de 300 millions dans le budget 2023-2024.

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, rappelle que ce projet de bassin semi-olympique faisait partie de son programme électoral lors de sa campagne à l’automne 2021.

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, espère que son projet recevra de l'aide financière. Photo : Capture d'écran

Ça fait 20 ans de maire en maire que ce projet-là est travaillé. Quand je suis entré en poste, ça faisait partie de ma campagne électorale et on a révisé le projet et on est allé à la hauteur de ce qu’on pouvait faire ici avec la grandeur de la ville , a expliqué Serge Bergeron en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La piscine serait érigée à proximité de la polyvalente de la Cité-étudiante, qui possède déjà une piscine datant d’une quarantaine d’années. La nouvelle infrastructure comprendrait aussi des gradins qui pourraient permettre, selon le maire, la tenue de compétitions aquatiques d’envergure.

« Ça permettrait pour Roberval de recevoir des compétitions en nage synchronisée ou différentes compétitions aquatiques [...] Ça prend exactement 25 mètres pour recevoir ces compétitions-là. » — Une citation de Serge Bergeron, maire de Roberval

Le maire est conscient que les coûts du projet pourraient être revus à la hausse en raison du contexte actuel.

On sait très bien que l’indexation des coûts de matériaux de construction ne cesse d’augmenter. Pour l’instant, ça a été évalué à 13 millions avec les plans préliminaires qui ont été faits, mais faut toujours garder une marge de manoeuvre parce qu’on sait très bien que, des fois, les projets ressortent à 30, 35 % de plus [en termes de coûts] , a-t-il mentionné.

Si le projet obtient du financement de la part du gouvernement, les citoyens de Roberval seront ensuite consultés en ce qui concerne la part que la municipalité devra débourser pour mener à terme les travaux.

Le maire de Roberval estime que le tour de sa ville est venu pour la construction d’un complexe aquatique de ce genre. Cela pourrait coïncider avec le 70e anniversaire de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Le projet a déjà obtenu l’appui de médecins de l’hôpital de Roberval ainsi que de Pierre Lavoie, le cofondateur du Grand défi qui porte son nom.