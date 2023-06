Victor 6000 sur la zone de recherche pour retrouver le Titan et ses passagers

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

On veut encore y croire. Le navire océanographique français Atalante avec son robot sous-marin Victor 6000 est arrivé jeudi en Atlantique Nord pour retrouver le sous-marin Titan, porté disparu depuis dimanche avec cinq passagers à bord, qui tentaient de visiter l'épave du Titanic par 3800 mètres de profondeur, alors que leurs réserves d’oxygène s’épuisent.

Une véritable course contre la montre est engagée dans cette zone où les sauveteurs de plusieurs pays s’accrochent à un mince espoir d’une issue heureuse. Le submersible Titan, exploité par OceanGate Expeditions pour explorer l'épave du Titanic. Photo : Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS Victor 6000 est le seul engin sur zone capable de plonger jusqu'à l'épave. Il est téléopéré depuis l'Atalante, via un câble qui lui procure une autonomie théoriquement illimitée, contrairement au Titan, dont l’autonomie en oxygène serait de 96 heures, ce qui signifie que ses réservoirs d'oxygène devaient être épuisés jeudi matin. Ce robot a deux bras articulés pouvant lui permettre d'accrocher un câble sur le Titan pour le faire hisser jusqu'à la surface, selon Alistair Greig, professeur d'ingénierie maritime au University College de Londres. Le robot sous-marin Victor 6000. Photo : Reuters / STEPHANE LESBATS - IFREMER Il dispose aussi d'un puissant système d'éclairage qui pourrait l'aider à repérer le Titan, dans un environnement complètement obscur. Mais là encore, il faudrait savoir où chercher . Optimisme mesuré Jamie Frederick capitaine des garde-côtes américains Photo : Getty Images / JOSEPH PREZIOSO Il faut rester optimistes et garder espoir , a déclaré mercredi un capitaine des garde-côtes américains, Jamie Frederick, lors d'un point presse à Boston. L'annonce mercredi de la détection de bruits sous l'eau par des avions P-3 canadiens a suscité de l'espoir. Mais je ne peux pas vous dire ce que sont ces bruits , a reconnu mercredi le capitaine Frederick, après des recherches menées par des véhicules sous-marins télécommandés et un navire de surface équipé d'un sonar. L'entreprise Action Aviation, propriété du Britannique Hamish Harding, qui se trouve dans le sous-marin disparu, a publié une photo du moment où le sous-marin a été immergé dans l'Atlantique Nord, dimanche. Photo : Associated Press Sur BBC News, Rob Larter du British Antarctic Survey, qui se montre lui aussi optimiste, a expliqué qu'il était impossible pour les navires en surface de trouver le Titan à l'aide d'un sonar, en raison de sa petite taille. Le professeur Alistair Greig, de l'University College de Londres, a estimé de son côté que si le Titan était retrouvé piégé au fond de la mer, il faudrait normalement deux heures pour qu'il remonte à la surface sous l'effet de sa flottabilité naturelle, une fois qu'il aurait été libéré. « Chaque étape prend du temps et c'est le temps qui nous manque. » — Une citation de Professeur Alistair Greig, University College de Londres Sur la zone de recherche en surface, qui s’étend sur 20 000 kilomètres carrés, une armada de sauveteurs est sur le qui-vive. Les moyens déployés notamment par les armées américaine et canadienne continuent d'arriver sur le site où est stationné le Polar Prince, le navire duquel est parti le submersible Titan. Un bâtiment canadien avec du personnel médical et une chambre de décompression a été envoyé sur les lieux. Le patron d'OceanGate, l'Américain Stockton Rush, est à bord, aux côtés d'un richissime homme d'affaires britannique, Hamish Harding (58 ans), du spécialiste français du Titanic Paul-Henri Nargeolet (77 ans) – surnommé M. Titanic –, du magnat pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et de son fils Suleman (19 ans) – tous deux également la nationalité britannique. Ils ont plongé dimanche matin à bord du Titan, long d'environ 6,5 mètres. Le submersible devait refaire surface sept heures plus tard, mais le contact a été perdu moins de deux heures après son départ. Mardi midi, les garde-côtes américains avaient prévenu qu'il restait environ 40 heures d'air respirable à bord. De l'équipement de l'armée américaine est embarqué à bord du navire Horizon Artic, à Saint-Jean de Terre-Neuve, avant d'être déployé dans la zone de recherche en Atlantique Nord. Photo : Reuters Négligences? Depuis dimanche, des détails mettant en cause OceanGate émergent à propos de négligences potentielles dans la sûreté de l'appareil de tourisme sous-marin. OceanGate a refusé à maintes reprises de faire inspecter et certifier son sous-marin par une entreprise spécialisée. Ce n’est pas un sous-marin qui a suivi les règles , déplore William Kohnen, président du Comité des submersibles habités de la Société de technologies sous-marines (MTS), en entrevue mercredi à l'émission Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première. William Kohnen et une quarantaine de spécialistes de la MTS avaient alors transmis une lettre au patron d'OceanGate, Stockton Rush. Ils y faisaient part de préoccupations unanimes concernant le développement du Titan et ses expéditions prévues vers le Titanic. L'existence de cette lettre a été révélée mardi par le New York Times, qui en a obtenu copie. Les signataires somment l'entreprise de respecter les normes établies par la société d'évaluation de risques DNV, ou son équivalent. Bien que cela puisse demander du temps et des dépenses supplémentaires, nous considérons unanimement que ce processus de validation par un tiers est un élément essentiel pour garantir la protection de tous les occupants du sous-marin , écrivent-ils. L’on apprend également qu'un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible. Selon cet ancien directeur des opérations marines, un hublot à l'avant de l'appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1300 m de profondeur et non à 4000 m. La proue de l'épave du Titanic Photo : Reuters / STR New Le Titanic a fait naufrage lors de son voyage inaugural en 1912, après avoir percuté un iceberg, provoquant la mort de près de 1500 passagers et membres d'équipage. Depuis la découverte de l'épave en 1985, scientifiques, chercheurs de trésors et touristes lui rendent visite, entretenant ainsi le mythe. À lire aussi : Plusieurs scénarios possibles pour expliquer la disparition du sous-marin Titan

