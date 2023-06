Au cours des derniers mois, la Ville de Montréal et la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) se sont portées acquéreurs de quelques immeubles locatifs et maisons de chambres afin d’y maintenir des loyers abordables pour plusieurs dizaines de locataires.

De petits pas face aux besoins pressants de logements abordables.

Or, Radio-Canada a appris que la société Canadian Apartment REIT (CAPREIT), le plus important fournisseur de logements locatifs coté en bourse au Canada, souhaiterait vendre des centaines de logements à Montréal, notamment dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN–NDG).

Nous sommes ouverts aux affaires, venez nous parler , a déclaré le président et chef de la direction de CAPREIT, Mark Kenny.

Mark Kenny, président et chef de la direction de CAPREIT Photo : Canadian Apartment REIT / Daniel Boily

L’entreprise de Toronto possède au Canada plus de 60 000 appartements résidentiels, maisons en rangée et sites communautaires de maisons préfabriquées.

Nous espérons vendre pour plus de 500 millions de dollars de propriétés existantes et réinvestir dans des propriétés toutes neuves, en particulier au Québec , affirme M. Kenny.

L’entreprise de Toronto est notamment propriétaire à Montréal d’un complexe d’une trentaine d’immeubles locatifs dans CDN–NDG totalisant plus de 700 logements d’une valeur foncière de près de 100 millions de dollars.

CAPREIT de Toronto possède une trentaine d'immeubles résidentiels dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Montréal a signifié au groupe torontois ces derniers mois qu’il entendait se prévaloir d’un droit d’acheter ces immeubles en priorité sur tout autre acheteur si CAPREIT s’apprêtait à les vendre.

Joint au téléphone, le président de l’entreprise dit comprendre l’intérêt des gouvernements pour le logement abordable au Québec.

« Je pense que l'achat de bâtiments existants par la Ville est une bonne idée [...] et nous pensons que les gouvernements pourraient acheter par le biais de processus normaux. » — Une citation de Mark Kenny, président et chef de la direction de CAPREIT

Comme l’explique un acteur du marché immobilier canadien, CAPREIT, ce sont des spécialistes de l’optimisation financière [...] ils achètent et revendent . Selon ce dernier, il devient plus difficile de rentabiliser des immeubles résidentiels compte tenu des taux d’intérêt et des coûts de rénovation.

Près de 350 propriétaires dans la mire de Montréal

CAPREIT n’est pas le seul propriétaire détenant des immeubles qui intéressent la Ville de Montréal.

Selon une compilation préparée par Radio-Canada, près de 350 propriétaires ont reçu depuis l’an dernier un avis officiel de la Ville de Montréal leur signifiant que leur bâtiment ou leur terrain était assujetti à un droit de préemption.

Comme l’explique Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation à la Ville de Montréal, à Montréal, on a décidé d’assujettir des bâtiments, des terrains vagues, etc. pour être certains d’avoir un droit de premier achat lors d’une transaction immobilière .

Ce droit permet à la Ville de Montréal d’égaler une offre d’achat soumise au propriétaire. Un privilège valide pour 10 ans.

« On peut aussi acheter de gré à gré [...] donc s’ils sont vendeurs [CAPREIT], on peut être acheteurs, mais qu’ils nous appellent aussi! » — Une citation de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation à la Ville de Montréal

M. Dorais lance une invitation aux propriétaires. Si vous voulez vendre des choses qui, pour vous, sont peut-être moins intéressantes parce que vous ne pouvez pas faire [autant] de profit [que] vous le voulez, bien nous [notre but] ce n’est pas de faire du profit, c’est de répondre à des besoins, alors si on parvient à s’entendre sur un prix raisonnable, on pourra faire une transaction.

Au Groupe Sergakis de Montréal, on se dit ouvert à vendre des immeubles de logements.

On est vendeur de tous les immeubles plus âgés pour lesquels on a des locataires qui sont là depuis plus de trois ans , explique l’avocat et actionnaire du Groupe, Sébastien Sénéchal. Tous ces actifs sont disponibles pour vente à la valeur marchande. Le Groupe possède plus de 1000 logements.

Selon ce dernier, le droit de préemption n’est pas un outil de planification très efficace, car on étale les achats et c’est moins cohérent .

Pour préparer ce dossier, nous avons consulté les données ouvertes de la Ville de Montréal, puis à l’aide de la firme JLR, nous avons croisé les numéros de lots assujettis à des fins d’habitation avec les noms des propriétaires. JLR offre des services d’information immobilière à partir de données provenant du Registre foncier du Québec et des rôles d'évaluation municipale.

On découvre notamment que la société Montex Developments d'Edmonton possède 750 logements locatifs dans LaSalle ainsi que 650 logements dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et près de 200 logements dans le Sud-Ouest de Montréal. La valeur foncière totale approche les 150 millions de dollars.

Un autre groupe d’investisseurs de Toronto est propriétaire, dans l’est de Montréal, d'un complexe de 700 logements ciblés par Montréal. Radio-Canada dévoilait récemment l’intérêt d’un groupe communautaire pour acheter éventuellement ce complexe d’une valeur foncière de plus de 100 millions de dollars.

Au total, Montréal a assujetti des immeubles totalisant plus de 5700 logements (y compris des maisons de chambres), ainsi que de nombreux immeubles non résidentiels, des terrains de stationnement et des terrains vagues d’une valeur foncière totale de 1,6 milliard de dollars.

Parmi les propriétés ciblées, on trouve même une auberge de jeunesse au centre-ville de Montréal.

Les arrondissements Ville-Marie, CDN–NDG et le Sud-Ouest totalisent 50 % des lots assujettis au droit de préemption pour des fins d’habitation.

Sauver les maisons de chambres

Lors de notre rencontre avec Benoit Dorais, ce dernier nous avait donné rendez-vous devant une maison de chambres acquise par la Ville ces derniers mois dans le Sud-Ouest.

On veut préserver le nombre de maisons de chambres [dans] la ville de Montréal, puisque depuis 15 ans [...] on en a de moins en moins , affirme le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation à la Ville de Montréal.

À ce jour, une centaine ont été assujetties au droit de préemption.

« Les maisons de chambres, il faut les garder, c’est vraiment le dernier rempart contre l’itinérance. » — Une citation de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation à la Ville de Montréal

Une des maisons de chambres achetées par Montréal en 2023. Prix payé : 1,5 million de dollars; valeur foncière : 1 million de dollars. Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Comme le souligne M. Dorais, ça permet à quelqu’un qui vivait dans une chambre de pouvoir conserver son chez-lui à l’abri de la spéculation, à l’abri de rénoviction, à l’abri de la fluctuation des cycles économiques .

Le vice-président du comité exécutif précise que la Ville n’a pas l’intention d’être propriétaire d’un parc immobilier, mais on veut faciliter le fait qu’on les sorte du marché régulier spéculatif puis qu’on les transfère à des OSBL qui, eux, ont une mission de loger du monde!

Jusqu’à 30 % en Europe

Pour le spécialiste en urbanisme de l’Université de Montréal Jean-Philippe Meloche, on a une proportion de propriété privée très élevé au Canada par rapport à ce qu’on peut trouver dans les pays européens où les gouvernements vont se donner des droits de préemption, mais vont utiliser beaucoup plus des réglementations strictes ou même l’expropriation pour développer des habitations hors marché de logement social ou abordable .

Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire et directeur de département à la Faculté de l'aménagement, École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l’Université de Montréal Photo : Radio-Canada

Selon le professeur titulaire et directeur de département à la Faculté de l'aménagement, École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l’Université de Montréal, il n’est pas rare qu’en Europe, dans certaines villes, vous puissiez avoir 30 % du parc immobilier de logements qui est de propriété publique .

Dans l’agglomération de Montréal, le pourcentage de logements sociaux et communautaires dans l’ensemble des logements se maintient autour de 6 % depuis 20 ans, selon les données de l’Observatoire Grand Montréal.

Il faut au moins 20 % de logements sociaux et abordables , estimait cet hiver le directeur général de l'Alliance des corporations d’habitations abordables du territoire du Grand Montréal (ACHAT), Sébastien Parent-Durand.

Comme le rappelle Benoit Dorais, notre administration a décidé, pour les 10 prochaines années, de se donner 600 millions de dollars pour acheter terrains et bâtiments, c’est énormément d’argent .

Ce dernier encourage le gouvernement du Québec à emboîter le pas à la Ville de Montréal. C’est sûr qu’avec de grands moyens, on pourrait faire une énorme différence.

Comme le mentionnait en début de semaine le premier ministre François Legault au sujet de sa ministre de l’Habitation au centre d’une controverse, sa responsabilité, c'est de développer le plus rapidement possible des logements abordables et je pense que, s’il y a une personne qui peut s'assurer que ça se construise en utilisant des méthodes créatives, c'est bien elle .

Avec la collaboration de Paul-Éric Dumontier et d'Aude Garachon