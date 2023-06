La curieuse présence inhabituellement abondante de cônes sur les épinettes

Selon le chercheur, la production de cônes est une stratégie de survie que les plantes utilisent pour se protéger des prédateurs de graines, notamment les oiseaux, les insectes et les écureuils.

La plupart des années, il y a très peu de graines produites, et les prédateurs de graines ne peuvent pas en récolter beaucoup , déclare Ed Johnson. Mais, parfois, ils produisent un grand nombre de graines [...] ce qui rassasie les prédateurs et, par conséquent, plus de graines survivent.

Les épinettes, aussi appelées épicéas, ont tendance à suivre un schéma aléatoire de production de cônes, comme le souligne le professeur de sciences biologiques à l'Université de Calgary.

Un lien possible avec les grandes chaleurs

Selon l’arboriculteur et fondateur de For Trees in Alberta Gérard Fournier, les cônes qu'on voit actuellement datent de l’été 2022. Les arbres fabriquent leurs cônes en été , explique-t-il. Le temps chaud et sec de 2021 a stressé les arbres et entraîné une production massive de cônes l'année suivante, selon lui.

Les perspectives de cette année ne sont pas aussi sombres que celles de l'année dernière. Il est cependant nécessaire, dit l'arboriste, que tout propriétaire d’épinettes vérifie si son arbre se porte bien. S’il est penché et porteur d'un nombre anormalement élevé de cônes, il faut avoir recours aux services d’un arboriculteur. Les arbres peuvent être endommagés ou même se briser sous le poids de tant de cônes , et il est conseillé de rester vigilant et de rechercher des signes de dommages.

La présence abondante des cônes sur les épinettes n'est pas signe de mauvaise santé, assure le professeur de sciences biologiques Ed Johnson. L'arboriculteur Gérard Fournier note toutefois que la production d'un grand nombre de cônes ralentit la croissance des arbres.

Elle ralentit le taux de croissance des arbres, en particulier les années suivantes , dit-il. Ce qui peut également se produire, c'est que les années suivantes, les arbres n'ont plus assez d'énergie pour produire des cônes.

Dans un tel scénario, comme le précise Gérard Fournier, il n'est pas rare que les arbres fassent une pause pour se reposer. Selon l'arboriculteur, il y aura probablement moins de cônes pendant un certain temps avant une reprise en 2025.