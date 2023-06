Un nouveau service de répit pour les parents d’enfants autistes de la région

Le répit, c’est tout simplement de donner la chance aux parents d’aller faire leur épicerie ou de partir conjoint-conjointe faire des commissions ensemble ou que pour quelques heures, ils aient l’esprit tranquille en laissant leurs enfants avec des gens qui sont outillés pour intervenir auprès d’eux , a expliqué Véronique Côté, la vice-présidente de Serenis, l’entreprise de soins à domicile qui propose ce service inédit, à l'émission C'est jamais pareil.

Les parents doivent formuler une demande à la Fondation Jean Allard, un organisme à but non lucratif qui se consacre à la cause de l’autisme. Ensuite, Véronique Côté, qui est aussi infirmière de formation, entrera en contact avec la famille pour comprendre les besoins spécifiques de l’enfant vivant avec ce diagnostic.

Rassurer les parents

Au besoin, elle se déplacera à domicile, pour rencontrer le petit ou la petite, découvrir son univers et rassurer les parents.

« Un enfant, tout simplement le laisser à une gardienne, c’est déjà inquiétant pour les parents. Mais là, en plus de savoir que l’enfant peut faire des crises, que l’enfant est différent, faut vraiment [que les parents] aient confiance dans le personnel. » — Une citation de Véronique Côté, vice-présidente de Serenis

Les infirmières et les préposés aux bénéficiaires qui font partie de l’équipe de Serenis ont reçu une formation spécifique afin d’être à même de comprendre ce qui se passe dans la tête du jeune ayant un trouble neurodéveloppemental. Chacun pourra ainsi intervenir en cas de crise.

Les jeunes pourront être pris en charge pendant quelques heures ou même quelques jours.

Selon Véronique Côté, les besoins sont criants chez les ménages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens s’organisent un petit peu avec leur famille à eux. Les enfants qui sont autistes ont souvent une routine à faire, et c’est important de la respecter , a-t-elle souligné.

