L’ASFC en mode recrutement pour la région de Windsor-Essex

L'ouverture du pont va ajouter un troisième point de passage frontalier à Windsor et donc va nécessiter un plus grand nombre d'agents. L'ASFC cherche à pourvoir 200 nouveaux postes.

Cet appel à candidatures fait partie d'un appel plus important lancé l'année dernière et qui a attiré des milliers de candidatures, indique Sydney Kale est le directeur intérimaire du projet du pont international Gordie Howe à l'ASFC.

L'agence a renouvelé son appel, localement, en recherchant plus de candidats issus de groupes moins représentés et plus de candidats de la région de Windsor elle-même.

Les profils recherchés

La liste des conditions à remplir est longue :

Être âgé d'au moins 18 ans,

Être titulaire d'un permis de conduire en bonne et due forme

Avoir obtenu un diplôme de fin d'études secondaires, au minimum.

Avoir une formation postsecondaire dans un domaine comme la sociologie, la criminologie, le droit ou la sécurité notamment, peut être considérée comme un atout.

Lorsque nous évaluons les candidats, nous leur faisons passer un examen d'entrée et un entretien, ainsi qu'une évaluation médicale et psychologique. Les candidats doivent se soumettre à une évaluation de leurs aptitudes physiques et être certifiés pour le port d'une arme à feu , indique Mme Kale.

Mais ce n'est pas tout. L'ASFC recherche des personnes dotées de capacité de raisonnement et d'un bon jugement, en particulier lorsqu'il s'agit d'observer le comportement humain.

Les exigences en matière de force physique sont liées à la nécessité de déplacer des bagages ou des colis, ou même de se défendre, ajoute Mme Kale.

Le pont international Gordie-Howe qui va relier Windsor à Détroit doit ouvrir la circulation en 2024. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Un emploi qui attire

Depuis 2017, un programme de formation pour les futurs agents frontaliers est offert au Collège St-Clair à Windsor.

Selon Neil Pettit, professeur dans le programme, celui-ci ne désemplit pas. Il y a même une longue liste d'attente. Mais, il précise que la formation collégiale ne suffit pas pour être retenu par l'ASFC.

Il faut aller au-delà [des exigences minimales] pour être considéré de manière réaliste pour le poste. Qu'il s'agisse d'un diplôme d'études supérieures, d'une expérience bénévole plutôt étendue ou d'une expérience dans le domaine de la sécurité et de l'application de la loi, afin de montrer que vous êtes sérieux dans votre démarche pour ce poste , souligne le professeur.

Les candidats retenus seront envoyés au Collège des services frontaliers du Canada à Rigaud, au Québec, pour intégrer le Programme de formation de base des agents.

Après avoir suivi le cours de 14 semaines, ils passeront un an en formation avant de devenir agents à temps plein.

En fin de compte, l'ASFC veut des personnes en bonne santé émotionnelle, mentale et physique. Notre programme fait beaucoup pour inculquer ces compétences aux étudiants , souligne M. Pettit.

Répondre à la pénurie

Mark Weber, président du syndicat des douanes et de l'immigration, estime que la campagne de recrutement pour le poste frontalier du pont Gordie-Howe s'inscrit dans le cadre d'une pénurie plus générale de personnel dans l'ensemble de l'ASFC.

Selon M. Weber, il faudrait jusqu'à 3000 agents supplémentaires dans tout le pays pour répondre aux besoins. Il affirme qu'à Windsor, la pénurie est particulièrement importante, en dehors même du nouveau pont.

Parmi les solutions pour enrayer la crise, il propose l'ouverture d'une deuxième école de formation de l'ASFC afin d'augmenter le nombre de diplômés chaque année. Il estime d'ailleurs que Windsor pourrait être un emplacement de choix pour un tel collège.

Il reconnaît par ailleurs que le processus d'admission à l'ASFC est long, et ce d'autant plus si on ajoute l'acquisition d'autres types d'expérience.

C'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup à apprendre , conclut-il.

Avec des informations de CBC