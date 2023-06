Le changement de nom de la promenade Sir-John-A.-Macdonald pourrait apaiser des douleurs

Le 9 juin, un porte-parole de la CCN a déclaré que la société d'État fédérale, qui supervise la promenade, s'attend à finaliser le choix du nouveau nom : Kichi Zībī Mīkan.

Albert Dumont, qui a été l'un des principaux défenseurs du changement de nom, explique qu'il serait agréable d'entendre le nouveau nom.

Mon cœur se réjouira à chaque fois. Je dois dire qu'il était vraiment pénible d'entendre tous les jours l'état des routes et la circulation le matin , a-t-il déclaré à la CBC .

Mīkan, prononcé MEE-khan , est un mot algonquin qui signifie route ou chemin. Kichi Zībī signifie grande rivière en plus d'être le nom algonquin de ce qui sera plus tard appelé la rivière des Outaouais.

M. Dumont, conseiller spirituel algonquin anishinaabe de Kitigan Zibi Anishinabeg, près de Maniwaki, indique que la rivière des Outaouais, que longe la promenade, faisait partie intégrante de la vie des Algonquins.

« J'ai entendu une femme du Manitoba dire un jour que la rivière Oldman, au Manitoba, faisait partie de son identité au même titre que le sang dans ses veines. C'est ce que ressentent les Algonquins à l'égard de cette rivière. C'est vraiment le cas. » — Une citation de -Albert Dumont, conseiller spirituel algonquin anishinaabe de Kitigan Zibi Anishinabeg

Un souvenir douloureux

En juin 2021, trois conseillers municipaux d'Ottawa ont envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau pour demander au gouvernement fédéral de faciliter un processus de consultation mené par les Autochtones en vue de renommer la promenade. Cette demande intervient après qu'un géoradar eut repéré quelque 200 tombes présumées non marquées sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Pour M. Dumont, les raisons pour lesquelles il souhaite un changement de nom sont simples et puissantes.

Comprenez ce que Macdonald voulait faire aux peuples autochtones, il voulait les faire disparaître et ses lois et politiques sont claires à ce sujet. Il est coupable de génocide. Il faut que les gens y réfléchissent et qu'ils en tiennent compte , souligne-t-il.

Albert Dumont a expressément autorisé la prise de cette photographie de lui offrant du tabac lors d'une cérémonie privée sur les rives de la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam

M. Macdonald a autorisé la création du système des pensionnats indiens alors qu'il était au pouvoir dans les années 1880. On estime que plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuit ont été contraints de fréquenter ces écoles financées par le gouvernement et gérées par l'Église, où beaucoup ont subi de mauvais traitements et où certains sont morts. La dernière école de ce type a fermé ses portes en 1996.

Lutter contre les réticences

Selon M. Dumont, il y a eu et il y a encore des personnes qui ne sont pas d'accord avec le changement de nom.

Certaines personnes m'ont approché pour condamner le fait que nous voulions retirer le nom de la promenade Sir-John-A.-Macdonald. Ils n'aiment pas cela, mais tout ce que nous disons, c'est qu'il faut faire disparaître son nom de cette route , a-t-il précisé.

« On ne peut pas comparer la disparition d'un nom sur une route et le fait qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait pour faire disparaître un peuple. » — Une citation de Albert Dumont, conseiller spirituel algonquin anishinaabe de Kitigan Zibi Anishinabeg

Dans une lettre datant du 7 juin destinée au chef de Kitigan Zibi Anishinābeg, Dylan Whiteduck, le directeur général de la CCN , Tobi Nussbaum, indique qu'une cérémonie d'inauguration serait prévue à l'automne si le conseil approuvait le nom lors de la réunion de jeudi.

La lettre a été incluse dans le bulletin hebdomadaire de Kitigan Zibi Anishinābeg.

M. Dumont affirme que si la cérémonie a lieu à l'automne, il aimerait que les dirigeants d'Algonquin soient invités et qu'un festin soit organisé.

Il s'agirait simplement de pouvoir dire que quelque chose de bien s'est produit, que nous en sommes heureux et que c'était la bonne chose à faire , soutient-il.