Un ancien agent coupable de vol d’armes et de munitions de la police de Calgary

Un ancien policier ayant admis avoir volé des grenades tactiques, de l'équipement radio, d'autres armes et des centaines de munitions au Service de police de Calgary (SPC) a été entendu par un juge dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité.

Il a plaidé coupable de possession d'un engin explosif, de possession de munitions prohibées et de possession d'engins prohibés, notamment un pistolet à impulsion électrique et un couteau.

L'équipement radio du SPC saisi dans le cadre de l'enquête avait été porté disparu en 2017 et pouvait être utilisé pour écouter les canaux de diffusion de la police municipale. Au moment de la saisie, l’homme ne travaillait plus pour la police depuis trois ans.

Les munitions explosives saisies à son domicile ont été vérifiées par la police comme [étant] des dispositifs vivants et actifs , selon un exposé conjoint des faits présenté dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de l'ancien agent.

Accusation de voyeurisme

L'homme a d'abord été accusé de voyeurisme après que la police a trouvé des caméras cachées au domicile de son ex-femme ainsi que des vidéos qui semblaient montrer une personne enregistrée à son insu. La police n'a pas précisé qui était la victime présumée.

Ces accusations, ainsi que des chefs d'accusation de possession de biens volés, ont été retirées mercredi.

Le juge Karim Jivraj a accepté la proposition conjointe de la Couronne et de la défense d'une ordonnance de sursis de 18 mois et d'une période de probation de deux ans. Cela signifie que l’ancien policier sera autorisé à purger sa peine à domicile.

Il a travaillé pour la police pendant 24 ans. Il a pris un congé d'invalidité en 2017 et a officiellement démissionné en 2019, selon l'exposé conjoint des faits préparé par la Couronne et la défense.

Faux et usage de faux

En 2021, l’ancien policier et sa femme se sont séparés. Elle est restée dans la maison, lui a déménagé. La femme dira à la police qu'elle avait trouvé des documents inquiétants et que l’ancien policier avait acheté une voiture aux États-Unis en 2019 en falsifiant un tampon de commissaire à l'assermentation. Cette dernière a été avocate pour la police de Calgary.

L’ancien agent a utilisé le tampon pour commander une procuration limitée pour la vente d'un véhicule à moteur , selon le document.

Deux mois plus tard, il a envoyé un texto à son ex-femme pour lui demander s'il pouvait récupérer certains de ses outils qu'il avait laissés dans le garage. À ce moment-là, celle-ci était sous ordonnance de protection d'urgence contre lui. Au cours des 10 jours qui ont suivi, il a envoyé deux messages pour demander les outils. Il a également demandé une photo des outils.

Un pistolet à impulsion électrique de type Taser, que l’homme conservait dans une mallette, a été également saisi. Photo : Pièces à conviction de la Cour

Une importante découverte

Le 26 mars 2022, la femme s'est rendue dans le garage pour prendre la photo demandée.

À côté du coffre à outils, elle a trouvé une boîte de Taser non verrouillée, quatre cartouches de grenades et une grande cartouche de poivre de Cayenne attachée à un distributeur. Elle a appelé la police de Calgary pour signaler sa découverte.

Quatre jours plus tard, des agents se sont présentés au domicile pour y effectuer des saisies, comprenant notamment des centaines de balles pour fusils de chasse, pistolets et carabines, une grenade à dispersion de souffle, deux grenades tactiques de poche et une munition.

Sept mois après la première saisie, la police a obtenu un mandat de perquisition à son domicile. Des saisies importantes ont également été faites à cette occasion.

L'homme a par ailleurs plaidé coupable de violation d'une ordonnance de non-contact après avoir admis avoir communiqué avec son ex-femme en mars 2023 en lui envoyant plusieurs fois des textos contenant des propos injurieux.

Avec les informations de Meghan Grant