Une tempête d’idées pour la Société de transport de Sherbrooke

On est en train de réviser notre plan stratégique au point de vue de l’organisation, donc on demande aux usagers et aux gens qui utilisent le transport en commun, ce qui fera en sorte qu'ils le prendraient ou qu'ils le prendraient plus souvent , explique le président de la STS, Marc Denault.

Réunis à l'Hôtel Delta, les usagers ont participé à la rencontre sous forme d’ateliers. Durant les deux heures allouées, différents thèmes ont été abordés tels que la tarification, l'accessibilité et les horaires. Des usagers de différentes générations et issus de différentes réalités étaient sur place.

Je trouve ça le fun de voir les activités et les idées qui sortent parce que ce sont des enjeux locaux, donc au final c’est la chose à prendre en compte pour les prochaines années , raconte Guillaume Bernard qui représente les usagers étudiants au conseil d’administration de la STS.

« Les attentes, c’est la créativité! On veut avoir des idées et on veut comprendre quels sont les enjeux. [...] La fréquence et la prévisibilité vont faire en sorte que les gens utilisent les transports en commun. D’après moi, ça va faire partie des faits saillants de la soirée. » — Une citation de Marc Denault, président de la Société de transport de Sherbrooke

«Je trouve ça vraiment super que tout le monde peut mettre son petit mot », mentionne une participante. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Certains souhaitaient simplement assister aux discussions comme Clothilde Chauvin. Je pense que Sherbrooke a énormément de potentiel pour développer ses transports en commun , mentionne celle qui habite Sherbrooke depuis un an et demi.

D'autres participants venaient pour défendre leurs idéaux. Je suis ici pour favoriser l’utilisation du transport en commun pour la communauté étudiante, mais aussi plus largement , défend Gabriel Lemelin de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS). Quant à Sylvie Brunel, elle souhaite une présence accrue du transport en commun dans tous les quartiers de Sherbrooke. Je suis ici pour l’amélioration des services, car je veux participer à la protection de la planète. Voilà 20 ans qu'elle n'a plus de voiture. On développe des idées à force de discuter avec les autres.