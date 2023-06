Un feu de joie avec des billots et des pneus éteint par les pompiers à Saint-Jean-Vianney

Il a été allumé alors qu'une interdiction de feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur depuis le 28 mai au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon le Service de sécurité incendie de Saguenay, le feu a semé de l’inquiétude chez plusieurs citoyens qui ont contacté le 911. À partir de Chicoutimi et de Jonquière, il était possible d'apercevoir le panache de fumée.

Un panache de fumée était notamment visible à partir du Club de golf d'Arvida. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Arrivés sur place, les pompiers ont pu constater qu’il s’agissait plutôt d’un feu de joie. Les individus responsables, qui ont pris la fuite, ont allumé des pneus de camion et du bois, à quelques dizaines de mètres d’une forêt notamment composée d'épinettes.

On a reçu plusieurs appels provenant d'Arvida comme quoi il y avait de la fumée noire qu'on voyait au niveau de Saint-Jean-Vianney. Les gens croyaient que c'est un bâtiment qui brûlait [...]. C’était des gros morceaux de bois, des billots de bois avec des pneus de camion. Il y a quelqu'un qui a allumé ça, pour faire probablement un feu de joie, mais on lui a réglé le party. Puis le monde a quitté , a indiqué le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay, Jean Côté.

Les pompiers ont notamment profité de l’occasion pour faire de la prévention aux autres personnes qui étaient présentes.

C'est sûr que présentement, ce n'est pas vraiment le temps de faire des feux à ciel ouvert non conformes comme ceci, donc c'est pour ça qu'on l'a éteint , a renchéri Jean Côté.

Cinq véhicules de pompiers ont été mobilisés.

Le feu de joie se situait sur une colline surplombant la rivière Saguenay. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Actuellement, 22 feux de forêt actifs sont répertoriés dans la région par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) , soit 12 contenus et 10 maîtrisés. Techniquement, deux autres incendies non maîtrisés se trouvent dans la MRC de Maria-Chapdelaine, mais ils sont à l’extrême ouest, plus près de Mistissini et Chibougamau.

Mercredi, le danger d’incendie est passé au niveau élevé pour la majorité de la région. Il pourrait augmenter au cours des prochains jours, car du temps chaud et sec est prévu jusqu’à dimanche.

Mardi, la municipalité de Saint-Ambroise a par ailleurs annoncé qu’elle n’allumerait pas de feux d’artifice lors du spectacle de la fête nationale pour ne pas nuire aux efforts de la SOPFEU .

Avec les informations de Pascal Girard